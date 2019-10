Gana Carlos Carrasco premio Roberto Clemente

Cleveland.- Carlos Carrasco no permitió que el cáncer le impidiera ayudar a otros, lo inspiró a hacer más.

El lanzador venezolano de los Indios de Cleveland, al que diagnosticaron en mayo una forma tratable de leucemia, ganó el premio Roberto Clemente 2019.

Las Grandes Ligas otorga cada año el galardón en reconocimiento a la personalidad ejemplar, participación comunitaria y aportaciones positivas de un jugador.

A pesar de que Carrasco ha estado enfermo y se perdió buena parte de esta campaña, su actitud positiva nunca flaqueó y sus esfuerzos tampoco han menguado.

El jugador de 32 años visita con frecuencia a niños que luchan contra la enfermedad en hospitales de Cleveland, mientras recibía el tratamiento médico contra su propia enfermedad.

“Es algo que me encanta hacer, ayudar a bastantes chicos y familias”, declaró Carrasco, que tiene cinco hijos.

Todos los 30 equipos de la MLB recomendaron a un jugador para que fuera candidato al premio Clemente. Carrasco fue elegido por un panel que incluyó al comisionado Rob Manfred, la viuda de Clemente, Vera, y miembros de la prensa.

Carrasco recibió el galardón la noche del viernes, previo al tercer juego de la Serie Mundial en Washington.

Ayer, el lanzador estuvo en el diamante en el cuarto partido del Clásico de Otoño para participar en la campaña del beisbol “Stand Up To Cancer” (Lucha contra el Cáncer), igual que cuando asistió a un homenaje en el Juego de Estrellas disputado en julio en Cleveland.