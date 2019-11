Gana bronce y cambia de categoría

Un cierre de bronce fue el que tuvo el judoka juarense Saúl Fernández en este 2019 luego de que subiera al podio en el Campeonato Panamericano de Judo Sub-13 y Sub-15 a inicios de mes en Guadalajara, Jalisco, donde el atleta cerró una etapa deportiva para iniciar otra en una categoría distinta.

El artemarcialista fronterizo logró obtener su pase al referido panamericano por colgarse la medalla de oro en el Campeonato Nacional ‘Profe. Daniel F. Hernández 2019’, celebrado en Querétaro en octubre anterior.

Fueron tres combates de primera ronda los que sostuvo Fernández en esta competencia.

La primera pelea fue ante Brasil; lamentablemente el atleta local no superó al rival.

En las dos luchas restantes salió victorioso, contra Colombia y Argentina, lo que le permitió acceder por repechaje a la disputa por el bronce, que ganó al vencer a otro representante argentino.

“Emocionado y feliz de saber que todos los entrenamientos y los combates que hice fue por algo, para una buena meta”, externó.

Saúl, quien entrena con el sensei Esteban Villarreal volvió a esta frontera con una sensación agridulce, por un lado contento por conseguir el bronce, por otro es consciente de que pudo alcanzar por lo menos la presea de plata, pues la derrota frente a Brasil fue clave para no acceder a la semifinal.

“Creo que sí pude haber sacado el segundo lugar, pero ni modo, fue un error mío contra Brasil, pude haber hecho una técnica, pero no la hice”, lamentó el deportista de 12 años.

En el panamericano, Fernández Valenzuela se despidió de la categoría Infantil para dar el brinco a la Juvenil, lo que significa que ya podrá competir en la Olimpiada Nacional del próximo año y por ende la etapa de preparación para esta competencia iniciará en 2020.

“Vamos a entrar al proceso de la Olimpiada Nacional Juvenil, entonces vamos a cambiar de categoría, obviamente es por el desarrollo de Saúl, para no tenerlo estancado y eso nos obliga a trabajar más duro”, comentó Villarreal, entrenador del judoka local.

Además de cerrar el año con preseas, Saúl fue nominado para el galardón del Deportista del Año de Ciudad Juárez 2019 dentro de la categoría Talento Deportivo.

A pesar de no haberlo ganado, estar en la lista de candidatos es una gran satisfacción para el atleta.

“Es un orgullo saber que entre todos los juarenses esté ahí, se me hace un premio muy reconocido, pero igual, a seguirle echándole ganas” expresó.

El objetivo de Saúl para el 2020 es claro y ambicioso.

“Lo que a mí me gustaría es que en el mismo año logre ganar una olimpiada y un panamericano”, sentenció.