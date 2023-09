Gana Alemania su primer Mundial de Basquetbol

Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press

Manila, Filipinas.- De la mano del jugador NBA Dennis Schroder, Alemania se proclamó esta mañana Campeona del Mundo de Basquetbol al imponerse 83-77 a Serbia en un juego que fue reñido solo la primera mitad. Schroder, jugador de los Raptors de Toronto, fue el mejor anotador del partido con 28 puntos; registró las últimas dos unidades para su equipo, de tiros libres, faltando 13 segundos en el reloj. Los dos primeros cuartos estuvieron parejos para ambas escuadras y el tercero fue casi definitorio pues los germanos sacaron una ventaja de 12 puntos, mismos que sus oponentes no pudieron remontar en el último periodo por más que buscaron tiros de tres que se negaron a entrar al aro y otras jugadas ofensivas que no cuajaron. Ambos equipos no se habían enfrentado en esta instancia de una justa del orbe. Serbia fue subcampeona en la edición de 2014 celebrada en España y en la que cayó ante Estados Unidos y el mejor resultado de los teutones había sido el tercer lugar en 2002. Alemania dejó en el camino a los estadounidenses mientras que Serbia hizo lo propio con Canadá. En este último partido del Mundial vio acción el árbitro mexicano Omar Bermúdez. Cuarto por cuarto Alemania 23 24 22 14 Serbia 26 21 10 20 Canadá arrebata podio de tercer lugar a EU Canadá logró la primera medalla de su historia en un Mundial de Basquetbol al ganar en la prórroga el partido por el tercer puesto 127-118 contra Estados Unidos, este domingo en Manila, Filipinas. Los canadienses ganaban 111-107 a cuatro segundos para el final, con un excelso Dillon Brooks (39 puntos). Sin embargo, Mais Mikal Bridges (19 puntos) llevó el duelo a la prórroga luego de encestar un tiro libre, fallar a propósito el segundo y llevarse el rebote para acertar un triple que condujo al delirio al pabellón Mall of Asia Arena. Ya en la prórroga los canadienses, de la mano de Shai Gilgeous-Alexander (31 puntos en total), se mostraron absolutamente superiores a sus vecinos norteamericanos.