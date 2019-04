'Gambetean' Águilas a sus fans

Más de 700 aficionados de las Águilas del América se quedaron con las ganas de ver de cerca a sus ídolos, luego que la logística del club decidió ignorarlos y sacar a jugadores y cuerpo técnico por la puerta trasera del aeropuerto Abraham González de Ciudad Juárez.

Con casi una hora de retraso, el América llegó a la frontera, donde este día enfrentará a Bravos en la gran final de la Copa MX.

Cuando se esperaba que las Águilas hicieran su arribo al aeropuerto a las 18:30 horas, problemas de logística en la ciudad de Tijuana provocaron que lo hicieran hasta las 19:15 horas, pero sin ningún problema.

Previo a su llegada a la frontera, centenas de aficionados ya los esperaban con cánticos y porras, pues quieren verlos obtener la Copa y que se conviertan en los más ganadores de este certamen venciendo a un rival de la Liga de Ascenso.

El autobús azulcrema no esperó al equipo en la entrada de arribos, sino por una de las puertas traseras.

Mientras el camión era reubicado, en la sala de espera un mariachi entonaba el Cielito Lindo. El mariachi que acompañó a la porra fue contratado por un grupo de personas, ajeno a los aficionados, que esperaba el arribo de su familiar.

Cantos de ‘Vamos América’ y porras de ‘campeón, campeón’ cimbraron la terminal por algunos minutos.

Poco a poco el ánimo de los aficionados se fue apagando al notar que el equipo no saldría por donde ellos mismos habían formado un par de vallas humanas buscando darle orden a lo que irremediablemente no fue suficiente para el personal de seguridad del club capitalino.