Con galope perfecto y en primer lugar del Grupo Dos, los Bravos de Ciudad Juárez calificaron anoche a los octavos de final de la Copa MX, al doblegar 1-0 a la Jaiba Brava del Tampico Madero, en actividad de la cuarta jornada.

El conjunto juarense arribó a nueve unidades, al tener tres victorias, dos sobre el cuadro tamaulipeco y una a costa de los Camoteros de Puebla.

Para la próxima jornada Bravos no tendrá actividad, ya que se enfrentan Puebla, que no tiene puntos, y Tampico, que se quedó estancado en tres.

La escuadra fronteriza vera acción hasta la sexta y última fecha, cuando reciba a La Franja, pero independientemente de los resultados que se generen en los dos duelos ya no puede perder el liderato de su pelotón.

Anoche, muy temprano en el partido, al minuto 15, el medio de contención Ángel Cayetano, de Tampico fue expulsado y dejó en inferioridad numérica al cuadro local, tras propinar un golpe en el rostro al atacante Armando Franco.

Fue precisamente en el cobro de esa falta, al minuto 18 de acción, que Bravos capitalizó a pelota parada, con el gol del defensa Christian Alejandro Pérez, quien se incorporó al ataque.

Pérez sacó ventaja en su movimiento y prácticamente de espaldas a la portería logró impactar de cabeza para dejar sin posibilidad al arquero Jorge Alvarado.

La ‘Jaiba’ generó una llegada importante para empatar el partido, al 24 de tiempo corrido, pero Luis Márquez, después de hacer una gran jugada en la que amagó en tres ocasiones y logró sacudirse la marca, vació su disparo por un costado del arco que defendió Iván Vázquez Mellado.

A cinco minutos de que finalizara le primera mitad, Bravos de nueva cuenta se salvó de la igualada, luego del cabezazo de Diego Jiménez, quien pese a la marca pegajosa de un defensivo pudo dar el testarazo que se estrelló en el poste izquierdo de la portería de Bravos.

La escuadra juarense respondió con otro centro al área que impactó de cabeza Flavio Santos, pero la esférica se perdió por un costado, ante la mirada del portero que sólo contempló la jugada.

Para la parte complementaria Tampico no tardó en generar peligro en la zona baja de Juárez con dos jugadas a pelota detenida.

Al minuto 68, gracias a la gran atajada del arquero Alvarado, a disparo de Leonardo Pais, Bravos no acrecentó su ventaja.

El club juarense permanecerá en Tamaulipas, ya que el viernes se mide nuevamente a la Jaiba Brava, pero ahora en la quinta jornada del Torneo Clausura 2019 de la Liga de Ascenso.