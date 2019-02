Galopan a cuartos

Lo hacen de nuevo. Como en la edición anterior de la Copa MX, en la que dejaron en la orilla al Club América, en serie de penales, los Bravos de Juárez avanzaron a los cuartos de final, tras imponerse 4-2 a los ‘Panzas Verdes’ de León.

Después de 90 minutos sin anotaciones, fronterizos y guanajuatenses se jugaron el ingreso a los cuartos de final desde el manchón penal.

El portero Iván Vázquez atajó los dos primeros disparos a Ángel Mena y a Luis Montes y ayudó al FC Juárez a avanzar a la fase de los ocho mejores equipos en la justa.

Por Bravos anotaron éder Borelli, Christian Pérez, Gabriel Hachen y Flavio Santos.

Con este triunfo la escuadra juarense enfrentará aquí en Juárez a los Tiburones Rojos de Veracruz, que en su llave se impuso 2-1 a Mineros de Zacatecas.

Los ‘Panzas Verdes’ condicionaron el juego con el toque de pelota en todos los sectores de la cancha; si tenía que recular lo hacía, hasta comenzar de nueva cuenta la elaboración de la jugada con el mismo portero William Yarbrough.

Bravos esperó, regalando prácticamente toda la media cancha, sin ejercer una presión alta, con su único hombre en punta, el brasileño Rafael Ramazotti, que por segundo partido consecutivo fue titular en Copa MX.

Un disparo de media distancia, por parte de José Macías, que terminó muy por encima del arco de Vázquez Mellado, fue la primera manifestación clara a la ofensiva por la visita. El conjunto fronterizo respondió con un centro por izquierda del capitán Borelli Cap que no encontró destinatario.

Al minuto 11 de acción Mauro Fernández robó la esférica en la media luna, en territorio rival, condujo unos metros y sacó disparo de pierna derecha que atinadamente el cancerbero Yarbrough atajó y envió a tiro de esquina.

León siguió con su estilo de juego precavido, sin arriesgar, buscando tejer desde su propio terreno y sin profundidad en el ataque. El primer tiro de esquina lo generó al 18 de tiempo corrido.

Montes puso la cadencia en media cancha para los del bajío, pero Bravos no regaló espacios en zona comprometida y reiteradamente fue obligado a esperar el arribo de los laterales y dar la pausa que no terminaba de sorprender.

La lucha en medio campo y la pelea por mantener la esférica, fue como transcurrieron los primeros 45 minutos de partido, sin un dominio claro por ninguno de los dos equipos. Para la parte complementaria ambos conjuntos soltaron un poco más las amarras y se gestaron mayores insinuaciones ofensivas en las dos áreas.

Con los ingresos de Mena y Joel Campbell, el equipo guanajuatense amplió su dominio, que ya desde antes de esas modificaciones era evidente. Bravos equilibró con Santos y Hachen y de nueva cuenta la disputa en media cancha se acentuó.

Al final de los 90 minutos más el agregado, ambos conjuntos no se hicieron daño y la serie de penales fue necesaria para definir al ganador.