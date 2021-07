Galeria: Desfile de atletas y las delegaciones olímpicas en Tokio

Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press

El desfile de atletas de cada delegación olímpica inició sobre el Estadio Nacional de Tokio en la Ceremonia de Inauguración. Como marca la tradición, Grecia fue la primera delegación que desfiló por el Estadio Nacional de Tokio, debido a su estado histórico como el progenitor de las Olimpiadas. Después de loa griegos desfilaron los atletas independientes refugiados que no se identifican con algún país, luego Islandia e Irlanda. Japón, el país anfitrión, desfilará al último.