Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press

Los Ángeles.- El Super Bowl LVI se lleva a cabo este domingo en el SoFi Stadium de Los Ángeles donde el equipo local de los Rams se enfrenta a los Bengals de Cincinnati para definir al campeón de la temporada 2021 de la NFL. En punto de las 4:30 pm, el equipo de Cincinnati dio la patada inicial para poner en marcha el Super Bowl LVI. Carneros de Los Ángeles al ataque. AutosChihuahua.com La mejor forma de comprar o vender tu auto - Visitar