‘Futbolistas se deslumbran con el éxito’

Agencia Reforma

Guadalajara, Jalisco‒ Oribe Peralta considera que hay jugadores de futbol que no tienen buenas bases para ser profesionales.

El ‘Cepillo’ señaló su rol de liderazgo en las Chivas para aconsejar a sus compañeros que recién inician una carrera.

“Yo trato de transmitir con base en todo lo que he pasado, muchos de ellos (jugadores jóvenes) me escuchan cuando me les acerco. Estoy ahí porque a mí se me acercaron muchas personas. Yo quiero dejar un legado más allá del futbol. Para mí aportar en la cancha significa mucho, pero aportar fuera de ella, también. En México nos estamos olvidando de formar, antes que jugadores, profesionales y buenas personas, he platicado con Mariano (Varela), con Ricardo (Peláez), con Marcelo (Michel Leaño), y esta visión encaja”, comentó Peralta en ChivasTV.

“En muchos clubes no se trabaja eso, no se preocupan por generar personas a futuro, les da igual cómo lleguen a la Primera División, por eso hay compañeros que se deslumbran con el éxito, se compran coches, hacen un montón de tonterías porque no hay buenas bases, porque no les enseñas que primero es lo que te deja: el deporte, la disciplina, el trabajo, y después ya habrá tiempo para divertirte”.

Para el Guadalajara, el 2020 ha sido un año marcado por la indisciplina de algunos de sus futbolistas como Uriel Antuna, Alexis Vega y Cristian ‘Chicote’ Calderón.

El medallista olímpico en Londres 2012 se recupera físicamente tras el contagio de Covid-19, para ser una de las opciones en la delantera para Víctor Manuel Vucetich.

Hasta el momento, el delantero no ha tenido minutos de juego, tan sólo en la categoría menor.