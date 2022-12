Futbol brasileño recibe demanda por maltrato a gato

Next

Doha.- La Confederación Brasileña de Futbol fue demandada por el Foro Nacional de Protección y Defensa Animal, quien interpuso una multa por 200 mil dólares luego de que el jefe de prensa de la Selección de Brasil, Vinicius Rodrigues, aventara a un gato que se posó en la mesa durante una rueda de prensa previa al duelo contra Croacia.





El dinero se destinaría al Fondo del Medio Ambiente de la Unión, además el organismo pide una disculpa pública del jefe de prensa debido a que las imágenes generaron indignación entre los defensores de los animales.





"Yo no le hice nada al gato, lo puse al lado. No voy a maltratar a un animal. Sé todo lo que se dijo en redes sociales, no lo puedo manejar. Ya está", dijo el jefe de prensa la semana pasada.





Las teorías sobre la maldición del gato comenzaron a surgir porque un grupo de aficionados consideran que esto provocó la eliminación de Brasil ante Croacia en los Cuartos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022.