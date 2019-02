Futbol americano, su cura

Ciudad Juárez— Ser diagnosticado como un niño hiperactivo lo llevó directo a la práctica del futbol americano cuando apenas tenía nueve años y desde entonces Daniel Carmona no se ha quitado el casco y las hombreras, mismas que porta una vez más para defender los colores del equipo de futbol americano profesional, Centauros de Ciudad Juárez.

“Digamos que fue algo muy loco, mi papá… bueno, ahí el primer deporte es el soccer y pues yo era muy hiperactivo, me llevó mi papá a psicólogos porque era demasiado hiperactivo y me dijeron que me metiera a algún deporte, entonces mi papá pensó ‘con el soccer no creo que te canses’ y me metió al futbol americano, pero él nunca practicó futbol americano. Y desde ahí me gustó a mí y ya no lo dejé”, dijo Carmona al recordar cómo fue que empezó en este deporte.

“Desde los nueve años jugué allá en Toluca en infantiles, en Búfalos de Toluca, luego juveniles e intermedias en una preparatoria particular, me becaron, se llama Fantasmas el equipo de la preparatoria "Ignacio Manuel Altamirano".

“Luego me vine a Chihuahua por la UACH, que fueron a hacer un try out cuando subieron a 12 Grandes.

Con las Aguilas de la UACH en Liga Mayor, ahí jugué mis cinco años de Liga Mayor. Posteriormente me vine a vivir a Juárez y ya voy para ocho años viviendo aquí”, citó.

—¿Cómo llegas a Centauros?

“Llego a Centauros porque jugué en la BFC con los Oilers y ahí conocí a Iván –Moreno- y a Marco –Donatti- y desde un principio yo estoy empapado en el proyecto con ellos. Luego ya se hicieron los entrenamientos para reclutar a la gente y aquí nos quedamos”, apuntó.

—¿Qué te parece este nuevo proyecto?

“Este proyecto pinta muy bien, la verdad que pinta para ser algo grande, ahorita gracias a Dios tenemos un buen equipo, tenemos buenos jugadores, una excelente administración. Los Centauros pintan muy bien para hacer una muy buena temporada”, expuso

En relación a la nueva liga de futbol americano profesional, el liniero ofensivo nativo de Toluca, Estado de México, señaló que se esperan muchas cosas muy grandes, pues el fundador de esta liga es el mismo que fundó la LFA.

“En esta liga se esperan muchas cosas muy buenas porque aprendió de los errores que tuvo en la otra liga que aquí no los quiere cometer. Es una liga que la verdad yo le veo mucho potencial”, concluyó Carmona.