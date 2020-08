Funcionamiento y resultados

Cortesía FC Juárez

Titular indiscutible en el parado táctico de Bravos de Juárez, Jesús Zavala Castañeda reconoció que a pesar de que el equipo fronterizo ha hecho buen trabajo en el primer tercio del Guard1anes 2020, los resultados no lo han acompañado, ya que por el momento se encuentra fuera de zona de clasificación.

El canterano de los Rayados de Monterrey, que en los tres recientes torneos defendió los colores de La Franja de Puebla, fue uno de los refuerzos que llegaron al club juarense para encarar la actual campaña.

“Veo un equipo trabajador, un equipo con hambre y ganas de trascender. Creo que el partido en contra de Chivas fue en el que más batallamos, no nos fue también, pero el juego contra León, nuestro equipo no dejó de presionar, no dejó de estar intenso y la posesión de la pelota fue importante. Ese es el camino, jugar bien, y pronto llegaran los goles y los buenos resultados”, comentó el futbolista de 33 años de edad.

Zavala fue fichado por Puebla de cara al Clausura 2019, luego de su paso por Mineros de Zacatecas, y logró hacerse del puesto titular con los tres técnicos que lo dirigieron: Enrique Meza, José Luis Sánchez Solá y Juan Reynoso.

Con Bravos también se ha ganado la confianza del entrenador, ya que ha jugado de la ‘A a la Z’ lo que va del torneo. Ha estado en los seis partidos, en todos ellos ha sido titular y no ha salido de cambio. Ha permanecido en cancha los 540 minutos.

“En lo personal tengo la ilusión de hacer bien las cosas, de calificar, de buscar un lugar en la Liguilla, y estamos en ese proceso. Yo trabajo día a día, partido a partido para que se nos den los resultados favorables”, aseguró quien debutó en la Liga MX en 2006, en un partido en el que Rayados enfrentó a los Diablos Rojos de Toluca.

El regiomontano tiene en su palmarés una Copa MX, tres Ligas de Campeones de Concacaf y una Interliga, todas ellas logradas con La Pandilla.

“La competencia interna es bastante importante para el equipo, es bueno tener una competencia sana porque te hace mejor jugador y por eso no te puedes descuidar. En cualquier posición el que decide quién juega es Caballero (Gabriel), uno tiene que trabajar y mejorar cada día”, señaló el dorsal 7 de Bravos.

Con respecto al próximo rival, Zavala reconoció que será un adversario complicado por la calidad de sus jugadores.

“Nosotros tenemos que ser intensos, tener el balón y así podremos hacer daño. No nos preocupamos por Rayados, sino por lo que hacemos o dejamos de hacer nosotros en el terreno de juego”, manifestó.