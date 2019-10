Funciona ofensiva a Patriotas

Foxborough, Mass.- La temporada pasada, la ofensiva ayudó a los Patriotas a recuperarse de un récord inicial de 1-2, sin embargo, su defensa ha mejorado constantemente durante este año.

Hasta lo que va del 2019, ha sido la defensa la que ha logrado que Nueva Inglaterra tenga una marca inicial de 4-0 a pesar de las lesiones de la línea ofensiva y de un juego terrestre que ha sufrido como resultado de todo eso.

Los Patriotas sólo hicieron una anotación ofensiva aunque los equipos especiales lograron bloquear una patada de despeje que regresaron para anotación y una tardía intercepción del apoyador Jamie Collins para asegurar una victoria por marcador de 16-10 sobre los Bills.

Tom Brady, quien completó 18 de 39 pases para 150 yardas y tuvo una intercepción, comentó que la defensa de Buffalo incidió en los problemas que tuvieron el domingo.

“Ofensivamente tuvimos problemas. Ellos han logrado que muchos equipos tengan tropiezos y si queremos anotar más puntos, entonces tendremos que hacer un mejor trabajo que el que hicimos el domingo”, dijo Brady.

“No lo hicimos, así que, así estuvieron las cosas”.

La defensa de Nueva Inglaterra concedió su primera anotación de la temporada pero realizó cuatro intercepciones y logró que Buffalo sólo completara 2 pases de 13 intentos en tercera oportunidad.

También limitó al mariscal de los Bills, Josh Allen –quien es responsable de tres de las intercepciones– a 153 yardas de pases antes de que saliera del partido en el cuarto período después de un golpe de casco contra casco que recibió de Jonathan Jones.

El golpe fue altamente escudriñado después del partido debido a que provocó sólo una sanción personal por rudeza innecesaria y Jones no fue expulsado del partido.

El jefe de réferis de la NFL, Al Riveron, le comentó posteriormente a un grupo de reporteros que Jones no fue expulsado debido a que el golpe no reúne el estándar impuesto por la Liga para una descalificación.

Dejando a un lado el golpe, el esquinero Stephon Gilmore comentó que parte de la razón por la que la defensa ha sido tan exitosa es debido a lo bien que la unidad está preparándose para sus diferentes desafíos cada semana.

Señaló que estuvieron concentrados en su plan para contener a Allen.

“Todos hicieron su trabajo”, dijo Gilmore.

“Realizamos jugadas que planeamos y confiamos unos en otros, en la línea defensiva, tratamos de dificultarle algunos lanzamientos y pudimos lograr la victoria”.



Lo que está funcionando

La línea secundaria sigue siendo el grupo destacado de la defensa. Con dos intercepciones de J.C. Jackson y una de Devin McCourty este domingo, la secundaria ha sido la responsable de siete de las 10 intercepciones del equipo.

McCourty tiene cuatro, siendo el mayor número desde el 2014.



En lo que necesitan ayuda

El juego terrestre fue nuevamente muy poco efectivo.

Nueva Inglaterra realizó 23 acarreos para 74 yardas el domingo, promediando sólo 3.2 yardas por acarreo.



Lo que tienen

Jackson estuvo en todo el campo.

Logró dos de las cuatro intercepciones de los Patriotas y también bloqueó la patada de despeje que dio lugar a que Matthew Slater la regresara 11 yardas para anotación.

El entrenador Bill Belichick, comentó que los equipos especiales han estado concentrados durante toda la temporada y que todo eso ocurrió en esa jugada.

Agregó que bloquear patadas de despeje es algo básico en sus prácticas.

“Practicamos cada semana. Todos los jugadores que están en el equipo encargado de regresar las patadas de despeje lo practican debido a que uno nunca sabe cuál de ellos va a estar despejado”, dijo Belichick.

“Uno podría pensar que lo van a bloquear de cierta manera, pero alguien podría cometer un error. Es algo en lo que trabajamos cada semana, fue una gran jugada de J.C. y Matt Slater estuvo realmente cerca de conseguir otro”.



Lo que les falta

El pateador Stephen Gostkowski tuvo problemas nuevamente, habiendo fallado su cuarto punto extra de la temporada.

“Creo que vamos revisar este partido y seguramente vamos a decir “hay cosas que tenemos que mejorar”, dijo Belichick.

“Ciertamente, yo creo eso. Tenemos a un equipo muy trabajador. Tengo mucha confianza en nuestro equipo. Seguiremos trabajando duro para que mejoren las cosas”.



Número clave

Los Patriotas han ganado hasta ahora 18 partidos seguidos en contra de un mariscal que lleva uno o dos años como profesional, siendo la racha más larga en la historia de la NFL.



El siguiente paso

Los Patriotas visitarán a Washington, que no ha logrado ninguna victoria.