Fuerzas básicas, a escena

Marco Tapia / El Diario

Nuevo año y nuevo torneo para los equipos Sub-20 y Sub-17 de los Bravos del FC Juárez, que buscarán iniciar hoy con el pie derecho sus compromisos contra los representativos del Pachuca. Y al igual que al equipo grande, a los menores también les toca visitar a los Tuzos.

La escuadra de la categoría Sub-20 está programada para jugar a las 11:00 am en el Estadio Hidalgo, mientras que la Sub 17 lo hará en la Cancha 8 Malena Patiño a partir de las 8:30 am.

En el Guard1anes 2020 las cosas no fueron del todo positivas para Bravos Sub-20 y en 17 jornadas lograron ganar solamente cuatro partidos, a cambio de cinco empates y ocho derrotas, con lo cual sumaron 17 puntos y terminaron ubicados en el antepenúltimo lugar de la tabla general.

El equipo juarense no pudo ganar como visitante y rescató solamente tres puntos gracias a tres empates, pero fue derrotado en cinco ocasiones.

El pasado 2 de octubre estos equipos se vieron las caras en el Complejo Bravos y el triunfo fue para los juarenses por goleada de 5 a 2. En ese juego lució el delantero, hoy exBravo, Víctor Mañón con tres goles y también anotaron Vladimir Suárez y Miguel Pantoja. Los anotadores de los Tuzos fueron Sebastián Medellín y Kevin Ortega.

Por su parte, el equipo Sub-17 de los Bravos también tuvo un Guard1anes 2020 para el olvido al terminar en penúltimo lugar de la tabla general con 6 puntos, producto de una victoria, tres empates y 13 derrotas.

En el duelo entre Bravos y Tuzos del torneo pasado, el equipo de Hidalgo vino a la frontera y goleó a los juarenses 4-0, con anotaciones de Fernando Álvarez, el juarense Bryan González, Patricio Salas y Sebastián Santos.