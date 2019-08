Fuera Luck de prácticas por lesión

Westfield, Indiana.- La lesión de Andrew Luck en su pierna izquierda no mejora, y los Potros de Indianapolis no han tenido otro remedio que mantener entre algodones a su estrella.

El mariscal no participó en las prácticas de los Potros y se perderá al menos dos sesiones más debido a una distensión en la pantorrilla izquierda. Fue descartado además para el primer juego de pretemporada del equipo en Buffalo.

Luck ya estaba en un calendario limitado de entrenamientos.

El mariscal de campo se perdió la práctica de ayer luego que les dijo a los entrenadores que su pantorrilla se resintió luego de la primera semana de los entrenamientos. El entrenador Frank Reich dijo que Luck estará fuera de acción por al menos tres días más y se perderá el primer partido de pretemporada la semana próxima.

“He progresado con respecto a cuando comencé mi rehabilitación, pero el progreso no fue suficiente. No fue suficiente”, dijo Luck. “Pienso que algo se va a estirar cuando trato de cambiar de dirección abruptamente. Eso es algo que uno necesita para jugar futbol y aún no estoy listo”.

Los Potros han sido cautelosos con Luck desde que se lesionó la pantorrilla en la primavera.

Se perdió los entrenamientos de postemporada del equipo y ni siquiera lanzó con sus compañeros antes de comenzar oficialmente los campos de entrenamiento y se vio limitado a ejercicios individuales y 7 contra 7 la semana pasada.

Al parecer, no ayudó.

El domingo, Luck cojeó levemente entre jugadas y falló algunos disparos, aunque en medio de vientos. Y luego que todo el mundo se tomó el lunes de descanso, Luck se reunió con Reich y el personal médico y les dijo que seguía sintiendo dolor en la pierna y alrededor de su tobillo.

Reich no perdió tiempo para tomar su decisión.



Deja Crowder entrenamiento de Jets tras lastimarse un pie

Florham Park, Nueva Jersey.- Los Jets de Nueva York esperan que el sólido inicio de Jamison Crowder en el campamento de entrenamiento no sea interrumpido abruptamente.

El receptor abandonó la práctica el lunes con una lesión en el pie y el entrenador en jefe Adam Gase informó que Crowder sería sometido a una resonancia magnética para determinar la naturaleza y gravedad del problema.

Crowder se lesionó hacia el final del entrenamiento del lunes, luego de tener un buen día hasta ese punto. El receptor caminó rengueando un poco hacia las laterales del terreno de juego, donde su pie izquierdo fue examinado por los médicos. Después de unos minutos, Crowder se quitó el calzado y caminó hacia el interior de las instalaciones.

Crowder firmó un contrato de 28.5 millones de dólares por tres años con los Jets en marzo, luego de pasar sus primeras cuatro temporadas en la NFL con Washington.

Rápidamente desarrolló una relación con Sam Darnold a lo largo de la pretemporada, y eso ha continuado durante el campamento de prácticas. Los dos conectaron para un largo touchdown el lunes por la mañana, y Crowder también realizó una gran atrapada en medio de la defensiva para una buena ganancia de yardas.

“Es muy rápido, todos saben lo rápido que es, pero, vaya que también es veloz”, dijo Darnold. “Creo que también puede alcanzar otra velocidad. Tiene la velocidad del juego”.

Se espera que Crowder sea el principal receptor de Nueva York en el slot junto con Robby Anderson y Quincy Enunwa, para darle a los Jets un trío de receptores con diferentes habilidades y que representen un desafío para las defensas.

“Creo que nos complementamos realmente bien”, comentó Crowder el sábado.