Fuera Flacco por un disco herniado

Englewood, Colorado.- El mariscal de los Broncos, Joe Flacco sufrió un disco herniado en el cuello que ha puesto en duda su temporada y quizá su carrera, dejando la ofensiva disfuncional de Denver en las manos de un trío de mariscales de campo que no han sumado ningún juego en temporada regular en la NFL.

El coach Vic Fangio sólo descartó a Flacco para este fin de semana, cuando los Broncos (2-6) reciban a los Cafés de Cleveland (2-5), diciendo, “él definitivamente se perderá esta semana. Evaluarán después de la semana libre y veremos dónde estamos”.

Fangio comentó que Flacco fue llevado a una resonancia magnética el lunes y no saben si necesitará una cirugía.

“No lo saben aún. Creo que en este momento, no la va a necesitar”, aseguró Fangio. “Pero esas cosas cambian”.

Fangio dijo que poner a Flacco en la lista de reservas por lesión podría ser una opción. El mariscal de campo no pudo mover su cuello tras la derrota de Denver 15-13 del domingo ante Indianapolis, y en la que el veterano mariscal se quejó por ser muy conservadores con las jugadas.

El exmariscal de la Universidad de Arkansas, Brandon Allen, que fue adquirido hace un mes tras ser liberado por los Carneros, tendrá su primera titularidad el domingo desde que condujo a los Razorbacks hacia un triunfo 45-23 ante Kansas State en el Liberty Bowl el 2 de enero del 2016.

Fangio dijo que decidirá esta semana entre dos novatos como suplentes de Allen, Drew Lock, elegido en la segunda ronda, y quien está en la lista de lesionados por un problema en el pulgar derecho y Brett Rypien del equipo de reservas.

Flacco aseguró que se lesionó el cuello hace semanas y fue tratado durante el partido del domingo por el equipo médico de Denver después de que fue capturado tres veces en el juego. La semana anterior sufrió ocho capturas, récord personal.

Los Broncos reestructuraron el contrato de Flacco antes del inicio de la temporada, convirtiendo 17 millones de su salario de 18.5 millones de dólares en un bono para darle al equipo flexibilidad financiera con el límite salarial para la temporada.