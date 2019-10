Fuera Federer y Djokovic en Shangái

Shangái.- De indomables a frágiles, Roger Federer y Novak Djokovic naufragaron ayer en los cuartos de final del Masters de Shangái.

Federer y Djokovic nunca habían perdido en la instancia de cuartos del torneo, combinándose para una marca de 13-0.

Ambos claudicaron en tres sets.

Federer levantó cinco bolas de partido en el segundo set, pero no pudo frenar al quinto cabeza de serie Alexander Zverev y perdió 6-3, 6-7 (7), 6-3. Djokovic, el defensor del título, sucumbió 3-6, 7-5, 6-3 ante el sexto preclasificado Stefanos Tsitsipas.

“Él mereció la victoria”, dijo Djokovic sobre el griego de 21 años. “Jugó mejor en el segundo y el tercer set. Yo empecé bien en el primer set, pero no tuve la suficiente precisión“.

Djokovic tenía foja de 8-0 en duelos de cuartos en Shangái, consagrándose campeón en cuatro ocasiones. Federer exhibía un balance 5-0.

En algo inusitado, Federer fue sancionado por quebrantar el código por azotar una pelota hacia las tribunas y luego le descontaron un punto por conducta antideportiva tras lanzar al aire otra pelota cuando perdía 3-0 en el tercer set.

Cuando se le preguntó por el punto que le descontaron tras el partido, Federer no quiso abundar en detalles.

“¿Para qué lo puedas escribir en Twitter?”, replicó Federer. “No, sería estupendo que se escriba algo lindo sobre el partido”.

“Próxima pregunta”, añadió.

La victoria dejó al alemán Zverev, de 22 años, con ventaja 4-3 en el historial directo contra Federer.

“Los jóvenes están tocan la puerta y fuerte”, dijo el astro suizo. “Es excitante. Son magníficos. La cosa está bien abierta, me parece, para la definición de este torneo”.

Zverev tendrá como siguiente oponente al italiano Matteo Berrettini. El 11mo cabeza de serie dio cuenta 7-6 (8), 6-4 del austríaco Dominic Thiem (4to cabeza de serie).

Hasta el partido de ayer, Djokovic había ganado 24 sets seguidos en Asia, una racha que incluyó el Masters de Shangái el año pasado y el título de Tokio la semana pasada.

Tsitsipas ahora presume de dos victorias en tres partidos ante Djokovic. El griego venció al serbio en su primer enfrentamiento, en el torneo de Toronto en 2018 y Djokovic se impuso en Madrid esta temporada.

“La mejor remontada de mi carrera”, dijo Tsitsipas sobre su victoria ayer.

Tsitsipas también aseguró su presencia en la Copa Masters de fin de temporada por primera vez. Pero eso había quedado garantizado cuando el ruso Daniil Medvedev (3er cabeza de serie) venció al italiano Fabio Fognini por 6-3, 7-6 (4) en otro duelo de cuartos.

Medvedev, quien se las verá contra Tsitsipas en las semifinales hoy, está a una victoria de alcanzar su sexta final seguida. El ruso avanzó a su primera final de Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos. Medvedev lidera el circuito con 57 victorias esta temporada.