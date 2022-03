Frustración y desahogo del ‘Tuca’

Tal vez impulsado por cierta frustración al no ver resultados positivos con los Bravos de Juárez, por primera vez el entrenador brasileño Ricardo ‘Tuca’ Ferretti habló de ‘renuncia’ en una conferencia de prensa y públicamente declaró que él la presentó a la directiva juarense desde el torneo pasado.

El viernes, los Bravos perdieron 1-0 con León en el Estadio Benito Juárez. Fue el cuarto descalabro para los fronterizos en el presente Clausura 2022, donde se mantienen con ocho puntos en la tabla general después de ocho juegos disputados, es decir, un promedio de un punto por partido.

La situación más delicada para los Bravos se presenta en la tabla de cocientes, donde ocupan el último lugar, y de mantenerse ahí al final del torneo tendrán que pagar una vez más una multa millonaria para salvar la categoría. En esta ocasión, el pago sería de 80 millones de pesos.

Cuando se le cuestionó qué es lo que ve hacia adelante para el equipo y poder sacar la máxima cantidad de puntos, Ferretti respondió que él no es mago, es entrenador, y no ve otra “más que seguir trabajando”; después, por sí mismo, tocó el tema de una posible renuncia.

“La semana pasada la gente hablaba una cosa y hoy van a hablar otra, y cada semana es dependiendo de la actuación. De mi parte no me siento tranquilo, al contrario, si alguien piensa, mi renuncia está desde el torneo pasado, no es de ahorita, y yo asumo mi responsabilidad y naturalmente de que la directiva tiene la decisión, pero mientras tenga la oportunidad de estar al frente del equipo, lo que yo voy a hacer es seguir trabajando”, declaró Ferretti.

El brasileño también aclaró que no ha tenido algún comunicado de parte de la directiva en ese sentido, al contrario, el mensaje hasta el momento ha sido de apoyo total, pero él sabe que la situación puede cambiar partido tras partido.

“Hasta ahorita, pues he tenido el apoyo de mi directiva, de mis jugadores, pero naturalmente… o sea, el torneo pasado fue cuando presenté mi renuncia, cuando nosotros teníamos siete partidos, dos puntos, y naturalmente mi cabeza siempre está en juego”, agregó el timonel de Bravos.

En los primeros siete juegos del Apertura 2021, los Bravos no supieron lo que es ganar, con dos empates y cinco derrotas. El primer triunfo llegó en la octava jornada cuando derrotaron 2-1 a Cruz Azul, al que le siguieron triunfos consecutivos por la mínima diferencia sobre León y San Luis.

Cabe recordar que el pasado 22 de diciembre, dos semanas antes del inicio del Clausura 2022, Alejandra de la Vega dio un espaldarazo al trabajo del ‘Tuca’.

“No, no hay una fecha límite, tenemos plena confianza en el trabajo del ‘Tuca’, toma tiempo, toma tiempo realmente implementar y desarrollar un trabajo en un equipo y no nos vamos a apresurar en tomar ninguna decisión, estamos muy contentos con tener gente de la calidad del ‘Tuca’ en Ciudad Juárez como nuestro técnico y en el equipo que él lo acompaña”, declaró en aquella ocasión De la Vega, quien preside el consejo de administración de los Bravos.

CONÓZCALO…

Ricardo Ferretti

Edad: 68 años

Fecha de nac.: 22 de febrero de 1954

Lugar de nac.: Río de Janeiro, Brasil

Estatura: 1.73 m

Peso: 74 kg

Posición: Director técnico

Equipo: Bravos del FC Juárez

Sus números con Bravos

Clausura 2022

Juegos jugados 8

Ganados 2

Empatados 2

Perdidos 4

Goles a favor 7

Goles en contra 10

Diferencia -3

Puntos 8 de 24 posibles

Promedio 1 pt/partido

Lugar 12

Apertura 2021

Juegos jugados 17

Ganados 4

Empatados 4

Perdidos 9

Goles a favor 14

Goles en contra 25

Diferencia -11

Puntos 16 de 51 posibles

Promedio 0.94 pts/partido

Lugar 16

PARA SABER…

- Si Ferretti renuncia, la directiva no tiene que pagar el resto de su contrato

- Si la directiva despide a Ferretti, tendrían que pagar su contrato

- De renunciar, sería la primera ocasión que Ferretti sale de un equipo en plena temporada

- De terminar en último lugar del cociente y en zona de repechaje al mismo tiempo, Bravos no podría jugar esa fase

CRONOLOGÍA…

Jueves 3 de junio 2021

Presentación oficial de Ferretti como director técnico de Bravos y de Miguel Ángel Garza como presidente ejecutivo

Viernes 23 de julio 2021

Primer partido oficial de Ferretti al frente de Bravos, pierden con Toluca 3-1 en el ‘Benito Juárez’

Viernes 10 de septiembre 2021

Primer triunfo de Ferretti con Bravos, derrotan 2-1 a Cruz Azul en el ‘Benito’

Miércoles 22 de diciembre 2021

Alejandra de la Vega, que preside el consejo directivos de Bravos, da un espaldarazo total al trabajo del ‘Tuca’

Viernes 7 de enero 2022

Primer juego del Clausura, le ganan 2-1 a Necaxa en el ‘Benito Juárez’

Viernes 4 de marzo 2022

Bravos suma su cuarta derrota del torneo y por primera vez Ferretti menciona la palabra ‘renuncia’