Frustra a Sergio Pérez choque en Mónaco

Monaco, Mónaco.- Sergio Pérez cayó hasta el quinto lugar del Campeonato de Pilotos tras su abandono en el Gran Premio de Mónaco.

Aunque la remontada desde el puesto 16 era casi imposible, el mexicano debía encargarse de terminar la carrera y entregar el monoplaza en buenas condiciones a Red Bull.

Sin embargo, Kevin Magnussen le arruinaría sus planes en la primera vuelta. El Haas intentó pasar al RB20 por la derecha en un reducido espacio, lo golpeó y se lo llevó de costado.

El monoplaza quedó destrozado, Checo se fue sin puntos y ahora está detrás de Max Verstappen (169), Charles Leclerc (138), Lando Norris (113) y Carlos Sainz Jr. (108).

"Ni siquiera tenía una llanta delantera cerca. Ni el auto. Yo creo que no quería ceder la posición con el auto de Hülkenberg. Pero bueno, al final un impacto muy fuerte y totalmente innecesario.

"Es un poco frustrante, porque creo que era demasiado innecesario en estos momentos. Había que tomarse las cosas con calma en estos momentos", expresó el tricolor.

Dirección de carrera optó por no investigar la acción del danés y, por lo tanto, Magnussen se mantiene con 10 puntos en contra en su superlicencia.

"Me pareció increíble que no hubiera investigación y que en tres minutos tomaron la decisión de no investigarlo cuando fue un accidente tan fuerte, tan grande. Es muy frustrante para todo el equipo, porque un accidente así yo creo que se tenía que haber investigado y es muy claro.

"Si al final, en vez de muro hubiera pasto, hubiera terminado en el pasto él solo, sin haberme tocado. Pero es que no había ninguna necesidad de mantener a fondo", finalizó.

