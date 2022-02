Frustra a Herrera no jugar en el Atlético

Ciudad de México— Héctor Herrera no ocultó lo complicado que resulta tener pocos minutos en el Atlético de Madrid.

"Es difícil porque uno siempre quiere jugar, ser protagonista, participar y todo. Yo por lo menos intento estar tranquilo y trabajar para cuando me toque jugar y me toque alguna oportunidad poderla aprovechar. La verdad que muchas veces voy jodido a casa, que es donde uno puede ser como es o expresar lo que sientes", dijo el mexicano, de acuerdo a información publicada por ESPN.

"Y yo, de verdad, que en casa también con mi mujer hablo muchísimo de este tema, sobre todo cuando no juego, cuando tengo poca participación. Es difícil asimilar que no estás participando, que no te toman en cuenta. Es difícil llegar a casa y estar con el mismo ánimo, pero la verdad que, gracias a Dios, en ese aspecto estoy tranquilo y tengo una persona detrás de mí que también siempre está animando. Creo que en ese momento la familia es súper importante".

En lo que va de la temporada, Herrera tiene 14 partidos en LaLiga, apenas tres como titular, para un total de 422 minutos. En Champions ha entrado dos veces de cambio, y en la Copa del Rey lo hizo una.

El jugador desconoce la razón por la que no se acopla al equipo.

"No sé. Si sea la forma de jugar mía o que no me he adaptado al cien por cien de la forma que el 'míster' (Diego Simeone) me lo pide. Hay mucha competencia. También es verdad. No sé. La verdad que no lo tengo claro el por qué no he podido ser un fijo dentro del equipo", agregó.