Fronterizos saltan al Panamericano

Seis integrantes del Instituto Charza de Wushu forman parte del equipo mexicano que asistirá al Panamericano 2022 de esta disciplina, que se llevará a cabo en Estados Unidos, tras haber conseguido clasificar en el Festival Nacional de Artes Marciales y Combate organizado por la Conade el mes pasado en Cancún, Quintana Roo.

Christian Valenzuela, sensei de esta academia, comentó que sus alumnos representaron a Chihuahua en la competencia de Cancún, que fue presencial y tomaron parte en diferentes formas y categorías.

Antes de ese evento, a mitad de año tuvieron la oportunidad de viajar a Monterrey para competir en un mundial organizado por la Federación Internacional de Wushu (IWUF, por sus siglas en inglés).

“En Monterrey estuvieron compitiendo en la modalidad de taolú, que son las rutinas o secuencias de movimientos y tuvieron la necesidad de que se videograbara la competencia. Por medio de una aplicación se llevó a cabo la competencia, en la que tomaron parte 85 países”, comentó Valenzuela.

“De ahí quedamos seleccionados para poder ir a representar a Chihuahua al Festival en Cancún”, secundó Samuel Montalvo, alumno con más años de práctica en esta academia.

Ahí saqué un segundo lugar en manos libres, primer lugar en sable y cuarto en bastón, pero se premió combinado y ahí quedé en tercer lugar. Traigo un tercer lugar en el evento combinado en adultos de alto rendimiento. Esto ya nos pone a todos los que llevamos del grupo para el siguiente Panamericano el 2022 y posiblemente el Mundial en dos años más”.

“La verdad podría decir que es mi punta de carrera, donde me he sentido física y mentalmente más bien y con los mejores resultados que he logrado”, comentó Raúl Rubio, de 17 años, en relación a su participación en el Festival Nacional.

De 18 años de edad y estudiante de Mercadotecnia en la Universidad TecMilenio, Aarón Pastrana compitió por primera vez en categoría de adultos en el evento nacional.

“Me gusta porque da una variedad de oportunidades de hacer diferentes cosas, giros en el aire, explosivo y te da una variedad enorme en toda disciplina”, dijo Aarón.

Dilan Cázares, originario de El Paso y de 13 años, regresó a la frontera con un cuarto lugar en espada, arma larga y manos libres.

“La verdad me sentí muy feliz, ya sé cómo se actúa, qué tienes que hacer o cómo van a ser estas competencias internacionales”, dijo Dilan, que en su grupo era el más chico del equipo chihuahuense.

Karen Pastrana, también de 13 años, logró un tercer lugar general en el Nacional, luego de haber obtenido primer lugar en manos libre, segundo en sable y cuarto en bastón.

“Es una experiencia única al conocer esta disciplina y todo lo que conlleva, es algo muy padre”, mencionó la estudiante de segundo de secundaria en la escuela Adela Cornejo.

“Me fue muy bien, como puedes ver (muestra medalla), es una medalla que gané por participar en la categoría Abierta Infantil. Aunque es tercer lugar siento que me fue muy bien”, dijo Rubén Pastrana, de 10 años de edad.

“Me gusta porque me hace tener el reto de mejorar cada día y eso se me hace muy divertido y cuando voy a torneos puedo enseñar todo lo que he entrenado”, agregó el pequeño Rubén.

Nombre: Samuel Montalvo

Fecha de nac.: 7 de enero de 1987

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 34 años

Estatura: 1.64 m

Peso: 65 kg

Nombre: Raúl Rubio

Fecha de nac.: 30 de marzo de 2004

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 17 años

Estatura: 1.76 m

Peso: 72 kg

Nombre: Aarón Pastrana

Fecha de nac.: 15 de octubre de 2003

Lugar de nac.: El Paso

Edad: 18 años

Estatura: 1.80

Peso: 70 kg

Nombre: Dilan Alejandro Cázares

Fecha de nac.: 29 de abril de 2008

Lugar de nac.: El Paso

Edad: 13 años

Estatura: 1.57 m

Peso: 43 kg

Nombre: Karen Pastrana

Fecha de nac.: 23 de enero de 2008

Lugar de nac.: El Paso

Edad: 13 años

Estatura: 1.56 m

Peso: 55 kg

Nombre: Rubén Pastrana

Fecha de nac.: 24 de enero de 2011

Lugar de nac.: El Paso

Edad: 10 años

Estatura: 1.41 m

Peso: 51 kg