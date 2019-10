‘Frijol’ Mora se cuece aparte

Primero no lo podía creer, después se quedó como en shock, se sentó un rato a pensar y entonces, como se dice coloquialmente, le ‘cayó el veinte’ y se dijo a sí mismo ‘pues si es cierto, es cierto’.

Así vivió el catcher Jaime Mora ese momento en el que le hicieron saber que era uno de los nuevos elegidos para ser entronizado en el Salón de la Fama del Deportista Juarense este año.

“Yo no lo creía, no creía, porque había batallado mucho”, dijo Mora, mejor conocido desde muy chico en todas partes como ‘Frijol’.

“Me habló primero Mario Payán (cronista de beisbol) y luego ya recibí la llamada de Fidel Urrutia (presidente del Salón de la Fama), entonces sí ya estuve un poquito más tranquilo, pero sí, me tomó de sorpresa”.

Nacido en San Francisco del Oro, ‘Frijol’ llega a los cuatro años de edad a esta frontera, por lo que se siente ya más que juarense.

“Me trajeron a los cuatro años de San Francisco del Oro, más bien vengo siendo de aquí de Juárez”, recuerda Mora y al mismo tiempo señala que no tiene recuerdos de su tierra natal, a la que ya no regresó.

El ‘Frijol’ confiesa que en sus tiempo de beisbolista nunca le pasó por la mente que algún día sería entronizado en el Salón de la Fama, sin embargo, para cada partido de beisbol se preparaba como si fuera el último que iba a jugar.

“Decía ‘mañana juego y voy a dar el todo, todo de mí’, aunque ya no vuelva a jugar pasado mañana, y me dio resultado. Y todavía, ahorita de viejito tuve un juego con los del Cbtis el sábado y pues con todas las ganas, como si fuera el último juego, y me dice uno de los muchachos ‘oye, pues cuántos años tienes’, le dije 55, me dice ‘¡ay canijo!, pues tienes mucha energía todavía’, le dije sí mi’jo, éste es como si fuera mi último juego”.

-¿Cuáles son los logros que más recuerda como beisbolista?

“Una de las cosas que más recuerdo es que siempre jugué en un equipo familiar, se hizo un grupo familiar, lo otro que recuerdo cuando metí dos jonrones e impulsé siete carreras en una entrada, y el que venía detrás de mí a batear, que era Froilán Cordero, pegó también dos jonrones, pero nada más fueron dos carreras producidas de él. Yo pegué uno con casa llena y el otro con dos hombres en base, contra Cuauhtémoc”.

Hace 23 años ‘Frijol’ recibió sus papeles de residencia americana y decidió dar el brinco a El Paso, donde además de trabajar se mantiene activo en el beisbol en la Liga del Parque Ascarate, en la que se siente como en casa porque varios peloteros de su generación van a jugar allá.

“Yo juego todavía en la Liga de Azcarate y mucha gente de aquí de Juárez juega junto conmigo, de los que jugamos hace muchos años, y muy amigos, muy unidos todos. Sigo jugando y cachando, estas rodillas no se rajan”.

-¿Cómo se siente con este reconocimiento?

“Me siento como una persona muy dichosa, muy contento. Se lo dedico a mis dos papás, al que todavía vive y a mi papá que descanse en paz, y a mi mamá, que siempre he tenido el apoyo de ellos.”

-¿Qué siente de estar junto a otros deportistas juarenses de tanto renombre?

“Se siente una cosa medio curiosa, pero es alegría, orgullo y agradecer a los que creyeron en mí”.

-¿Es una responsabilidad?

“Exacto, sí, una responsabilidad grande, es una de las cosas de acordarme de mis amigos, de venir a recordarlos, de las personas que se nos han ido, en paz descansen, esa es una responsabilidad que me estoy haciendo”.

-¿Qué le dijeron sus compañeros de trabajo?

“Muy contentos, muchas felicitaciones me han dado de la oficina, las muchachas muy contentas. Se dieron cuenta que venía a la entrevista y me pidieron un recorte del periódico”.

-¿Y en la familia?

“¡Uf!, mi mamá encantadísima, dice que se siente muy orgullosa de mí. Mi familia siempre ha estado muy junta por parte de todos, mis cuñados y todos, todo muy bien, muy bonito”, concluyó.