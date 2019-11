Frenan Nets a Rockets

Nueva York.- Taurean Prince logró 27 puntos y 12 rebotes, y los Nets de Brooklyn frenaron a James Harden y los Rockets de Houston, a los que derrotaron 123-116 anoche.

Dos noches después de anotar 159 tantos –una marca de los Rockets en la victoria de visitantes en Washington– el equipo no estuvo certero lo suficiente tras su ventaja inicial de 15 puntos.

Los Rockets hicieron buenos 12 de 48 lanzamientos para triple y Harden apenas concretó 2 de 16.

Harden terminó con 26 unidades y ocho asistencias, pero acertó 10 de 31 lanzamientos de campo. Russell Westbrook aportó 27 tantos, ocho asistencias y siete tableros.

Los Nets pusieron énfasis en parar a Harden. El entrenador Kenny Atkinson exhibió en lo alto un cartel con la imagen del ex jugador del Magic de Orlando, Dennis Scott, que utilizaba el número 3 en su uniforme, marcado con un círculo rojo, en señal de alto.

Harden (que utiliza el número 13 en su uniforme) y Kyrie Irving no tuvieron su mejor noche en un duelo entre los dos líderes anotadores de la NBA.