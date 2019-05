Fracaso mundialista servirá de experiencia

Gdansk, Polonia—Después del peor fracaso de México en mundiales Sub 20, Diego Ramírez dijo que capitalizarán positivamente este trago amargo.

“Esto no deja de ser su última etapa de formación y estas experiencias toda esta generación la va a capitalizar en sus siguientes competencias importantes.

“Estos tragos amargos no son fáciles de digerir, no sólo para mí sino para todos los jugadores, pero nos hacen mejores, también”, mencionó tras la tercera derrota, ahora ante Ecuador.

El técnico no supo precisar qué cambiaría de sus decisiones en otras competencias.

“No depende de mí totalmente. Al final soy el director técnico del equipo, pero hay muchos factores que no dependen de mí y totalmente me refiero a toda una organización.

“Creo que para cambiar algo se tendría que hacer un análisis más profundo y no con la calentura de un resultado. Creo que no diría algo con certeza o algo muy atinado desde la calentura de un resultado, quizá planteamientos, cambios, errores que uno no está exento a tener o los errores de los jugadores que no están exentos de tenerlos. Llegar a un acuerdo positivo en la organización del futbol mexicano para que todos salgamos beneficiados y podamos venir a competir y no solo competir sino aspirar a ganar algo”, comentó

El DT dijo que vale la pena encabezar este tipo de proyectos pese a la falta de apoyo a nivel de clubes.

“Estaría una y mil veces más independientemente del resultado que hoy arroja la primera ronda. La esencia de mi trabajo es eso, terminar de formar, hacer mejores personas y por consecuencia mejores futbolistas. Independientemente de si hay apoyo de un club, directivos o de toda una federación, eso no está en mi control”, dijo.

A pesar de que México requería golear para tener aspiraciones de clasificar, Diego planteó un partido de desgaste.

“El rival pegó primero y eso afecta sin duda el resultado final.

“Me parece que fue un encuentro parejo en donde planteamos un partido para ir de menos a más debido a los resultados anteriores, el poder alargar el partido hasta las últimas consecuencias para poder tener un resultado positivo y con la combinación de algunos otros lograr meternos con las pequeñas posibilidades que había, esa fue la intención del planteamiento”, mencionó el DT.