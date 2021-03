Fotos y video: Presentan la nueva playera del Tri; destaca el rosa mexicano

Tomada de Twitter Tomada de Twitter Tomada de Twitter Tomada de Twitter

Ciudad de México— La Selección Mexicana presentó su nueva piel, que destaca por su color negro, pero aún más por el rosa mexicano.

Un rosa mexicano presente en nuestras pinturas, en la arquitectura, en la meca de la moda y que ahora será representado en la cancha a través del Tricolor varonil y femenil, como destacó la marca Adidas en un spot sobre el nuevo jersey.

"Al ver esta playera me llena de orgullo ver que representa nuestras culturas indígenas, la arquitectura, el tejido de los mercados, representa México, es un color que nos identifica y justamente por eso se llama rosa mexicano, el tenerlo como nuestra playera, como nuestro nuevo escudo, es algo que me encanta y no sé por qué antes no se había hecho", dijo el artista Tupac Martir, desde Lisboa.

En el evento estuvieron presentes Katty Martínez, Andrés Guardado y Diego Lainez, todos ellos seleccionados nacionales.

Platicaron sus diferentes rituales, tanto como futbolistas como aficionados. El "Principito" destacó que últimamente se ha vuelto más "cabalero".

"Si traigo un tipo de calcetines, unos tenis, un reloj que me llevó a la concentración, trato de llevarme esa misma vestimenta a todos los partidos hasta que falle", dijo.

Katty Martínez se persigna y entra con el pie derecho a la cancha. Diego Lainez, por ejemplo, le manda un mensaje a su madre antes de cada juego.

"Cómo a través de los rituales nos unimos y acompañamos a la Selección", dijo la presentadora Marion Reimers sobre el motivo de la campaña "Solos, Jamás".

Como parte de la campaña, cualquier persona podría ir al Auditorio Nacional y transitar por un túnel formado por 70 metros de listones que forman un puente que tiene como inspiración el arte textil mexicano. Se trata de un acto de unión, orgullo y pasión.

Ya solo falta el elemento más importante del futbol, la afición, el regreso de la gente a los estadios.

"Ya llevamos un año, al día de hoy ya te acostumbras, obvio no tiene nada que ver un partido con gente, es verdad que al principio era muy extraño, el tema motivación, que dentro de la cancha hacías una buena acción y no escuchabas la aclamación y como que existía un vacío, o bien cuando te equivocabas, el típico cuchicheo.

"Cuando hay gente vives una montaña rusa de emociones instantáneas por escuchar la aclamación del público, tienes que estar metido en tu propia cabeza, concentrado, se escucha todo, es una situación extraña y rara, pero deseamos que ya regrese la gente", comentó Guardado.

La Selección Mexicana varonil juega el próximo 27 de marzo contra Gales y el día 30 frente a Costa Rica.