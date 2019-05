Fortaleza física y mental

Con metas y objetivos trazados, Diana Valles se ha colocado como una de las promesas en el levantamiento de potencia que comienza a convertirse en realidad; sus campeonatos estatales, regionales y nacionales en los últimos años la respaldan, producto de su dedicación, disciplina y concentración.

El fin de semana pasado, la atleta deliciense logró conseguir el segundo lugar en la categoría Junior con 140 kilogramos en sentadilla, 60 kilogramos en press de banco y 142 kilogramos en peso muerto, en el XXIX Campeonato Selectivo Estatal de Levantamiento de Potencia, celebrado en el gimnasio Beto’s Boxing & Crossfit.

Un deporte que requiere entrenamiento arduo y constante, además de dietas y formas de vida estrictas, pero que para Diana significa una pasión que practica desde hace más de tres años y ya ha logrado destacar en él.

“Es un deporte muy interesante porque se requiere de fuerza física, pero no sólo eso, también es de fuerza mental, es romper tus propios récords, no es llegar y levantar tanto y ya, esto requiere de una preparación muy pesada que, sinceramente, no cualquier persona aguanta y es mucha dedicación”, expresó la bicampeona estatal y regional de esta disciplina.

Agradecida por las experiencias que el levantamiento de pesas le ha permitido vivir, pues Diana ha disfrutado cada una de las competencias y los viajes que implica cada una de ellas, como el momento que vivió en Toluca, donde se proclamó campeona nacional en 2017.

“Lo más difícil en este deporte es la comida, las dietas y sacrificar tiempo con los amigos, el tiempo en el que ellos quieren salir de fiesta uno lo necesita para descansar”, dijo la deportista de 22 años.

Consciente de que para sobrevivir se requiere de involucrarse en alguna profesión, la destacada atleta continúa con sus estudios, pero no descarta vivir de esta disciplina y asegura no dejarla a un costado, pues uno de sus sueños se relaciona directamente con este deporte.

“Me gustaría representar a México en una competencia internacional, haré todo lo posible para lograrlo, competir en un Mundial, ese es mi sueño”, dijo Diana antes de su participación en la referida justa.

El segundo lugar que la deportista obtuvo logró colocarla dentro del selectivo para participar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas en el Campeonato Nacional de Levantamiento de Potencia, dentro de la categoría Junior (de 19 a 23 años), el cual, se desarrollará durante el mes de junio de este año.