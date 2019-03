Fortalecen su lazo

Una vez que Kenia Torres empezó a practicar la halterofilia, después de haber estado en atletismo, no dudó en ‘jalar’ a su hermana menor Lizbeth para que también se dedicara al levantamiento de pesas, deporte en el que han encontrado la satisfacción de varios triunfos, pero sobre todo les ha permitido estar más unidas como hermanas.

“Prácticamente desde que amanece hasta que anochece, más los viajes, todo hacemos juntas, pero siempre hemos tenido una muy buena relación y las pesas yo creo que sí fue algo que nos unió un poco más porque cada quien tenía otra disciplina y al final terminamos en la misma”, comentó Kenia, originaria de Veracruz y estudiante de la Licenciatura en Entrenamiento Deportivo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

“Empezamos en Veracruz y mi hermana estaba en el deporte de atletismo, entonces un entrenador de pesas fue a la pista a escoger a varios niños y así fue ella como empezó y después me ‘jaló’ a mí y me quedé”, recordó Lizbeth, que antes de enrolarse en este deporte practicó gimnasia aunque no al nivel del alto rendimiento.

A Kenia lo que le gusta de la halterofilia es la exigencia que implica practicarlo, y a Lizbeth el reto de saber cuánto es lo que puede dar.

“Yo creo que la exigencia, es un deporte individual, pero la exigencia que tienes para ti mismo y la concentración que debes de tener en cada levantamiento cuando quieres mejorar tus marcas”, señaló la mayor de las hermanas Torres.

“Poder saber cuánto es lo que puedes dar después del que ya sientes que es tu límite y aparte la adrenalina, lo que es poder levantar tanto peso”, comentó a su vez Lizbeth.

Como meta las hermanas Torres tienen acudir a torneos internacionales, algo que Lizbeth ya conoció cuando en el 2016 representó a México en un Mundial Sub 17 celebrado en Malasia.

“Gracias a Dios pude ir ya a un Mundial y pues mi meta es seguir yendo a internacionales y si Dios quiere algún día poder clasificar a unos Juegos Olímpicos”, dijo.

De su viaje a Malasia no olvida la oportunidad que tuvo de conocer a Pyrros Dimas, considerado el máximo exponente mundial de la halterofilia.

“Conocí a Pyrros Dimas, esa fue yo creo que la mejor experiencia, que es el mejor levantador de todos los tiempos, es como el crack de la halterofilia”, recordó.

Las dos, junto con el equipo de halterofilia de la UACJ, obtuvieron el pase directo a la Universiada Regional, para la cual dicen estar listas.

“La verdad que hemos tenido una muy buena preparación desde el año pasado que terminó nuestro ciclo desde la universiada y ella la olimpiada, yo creo que vamos muy bien y esperamos muy buenos resultados”, dijo Kenia, ganadora de medallas de oro, plata y bronce en diferentes ediciones de Olimpiada y Universiada Nacional.

-¿Qué sacrificios hacen por practicar este deporte?

“Yo creo que tal como sacrificio nada, porque es algo que me gusta, es algo que hago con pasión, con cariño, entonces no lo veo como sacrificio, tal vez que sea un poco más difícil por ejemplo pues no poder convivir con la familia como normalmente lo haríamos”, respondió Kenia.

-¿Algún alimento favorito que no puedan comer?

“Yo creo que lo más grasoso, lo que es hamburguesas, pizza, papas, helado que tiene mucha azúcar, galletas, el pan, soy fan del pan y todo eso, bueno, este va a ser mi primer año a dieta y si la voy a sufrir porque nunca se me había restringido la comida”, afirmó Lizbeth.