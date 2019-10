FMF crea fondo para cubrir deuda con jugadores de Veracruz

Ciudad de México.- Las autoridades del futbol mexicano crearon ayer un fondo de 18 millones de pesos (unos 941 mil dólares) para cubrir la deuda que Veracruz tiene con su plantel, en un esfuerzo por evitar que el equipo no se presente a su partido con los Tigres, como ha amenazado.

El presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFPRO), Álvaro Ortiz, dijo que hay jugadores de Veracruz que llevan hasta seis meses sin cobrar su sueldo. En vista de esta situación, los jugadores dijeron el miércoles que no se presentarían al duelo del viernes con el campeón Tigres en el Estadio Luis ‘Pirata’ Fuente.

“En apoyo a los jugadores y jugadoras del club Veracruz he tomado la decisión ejecutiva de disponer de un fondo de 18 millones de pesos para que a partir de la próxima semana esté a disposición de la comisión de controversias”, dijo el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, quien agregó que la intención es que para el próximo viernes a más tardar todos los jugadores tengan dinero en sus cuentas.

Una Comisión de Controversias determinará cuánto dinero se le debe a cada uno.

Aunque el dueño del Veracruz, Fidel Kuri, admitió que hay una deuda con los jugadores, la mayoría de la plantilla no ha presentado quejas porque muchos tienen acuerdos verbales que son por cantidades más altas que las que quedaron asentadas ante la Liga MX.

Kuri explicó que los jugadores aceptaron el trato verbal porque para pagar lo que le exigían él pidió incluir cláusulas por rendimiento que no fueron aceptadas por los jugadores.