Flores y Yamamoto frente a frente

Con la buena vibra que le hizo llegar el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, quien se dijo confiado de que en un futuro no muy lejano Bryan Flores pueda conquistar el campeonato del mundo, el púgil fronterizo se vio las caras con el nipón Hirotsugu Yamamoto en el entrenamiento público.

La función de box profesional se llevará a cabo el sábado 23 de noviembre en el gimnasio Josué ‘Neri’ Santos y en ella el invicto juarense hará su primera defensa del título Fecarbox del CMB.

Fue este mismo año cuando Bryan, al conquistar el título de peso welter avalado por el Consejo Mundial de Boxeo, recibió la bienvenida a la familia WBC por parte de Sulaimán.

Flores se convirtió en monarca tras vencer al venezolano José Luis Marcano en Tlalnepantla, Estado de México, la noche del 6 de septiembre.

Ahora tratará de cerrar el 2019 de manera exitosa, en lo que será su cuarto combate del año, y donde el objetivo será mantener en su poder el título Fecarbox del WBC frente al nipón Hirotsugu Yamamoto, estelarizando la cartelera que presenta Promociones del Pueblo.

"Hicimos un gran trabajo, estoy en la mejor forma de mi carrera para la pelea más importante de mi carrera, pues enfrente tendré un rival con mucha experiencia. Todos sabemos qué tipo de boxeadores son los japoneses y debemos estar listos para una guerra", comentó Bryan.

En lo que va del año Flores ha derrotado al mexicano Nery ‘La Pantera’ Saguilán por la vía de los puntos y por nocaut al chileno Ramón Mascareña Jr. y al venezolano Luis Marcano.

El peleador juarense se concentró dos meses bajo las órdenes de José Alfredo Caballero, por lo que asegura que se siente mejor que nunca en lo físico y lo boxístico para subir al cuadrilátero y ofrecer al público juarense una gran exhibición.

"Tuve la oportunidad de hacer sparring con muy buenos boxeadores, se conformó un gran equipo de trabajo y eso también es parte de una buena preparación, pues cuando estas lejos de casa estar rodeado de compañerismo también es importante", añadió.

"No me obsesiona el invicto ni el campeonato, sin embargo sé que sólo es el inicio de mi historia y sé que de mantenerme sin derrota y como campeón tendré oportunidad de ir en busca del título del mundo en un futuro no muy lejano, quiero ser el primer campeón mundial en la historia de Ciudad Juárez", expresó.

En el duelo semifinal se verán las caras la fronteriza Diana 'La Bonita' Fernández y la excampeona mundial Esmeralda 'La Joya' Moreno.