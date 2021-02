¡Flechados!

Cortesía

Sin saberlo, ni siquiera imaginarlo, los dos llegaron muy puntuales a su cita aquel 20 de noviembre del 2018, pero no precisamente a la cita que uno y otro tenía en mente y que no pasaría de una participación en el desfile de la Revolución, sino a la que Cupido les había preparado de una manera singular y que hoy los mantiene en un noviazgo de poco más de dos años.

Aquella fresca mañana, Irán Díaz y Noel Aguirre estuvieron muy temprano a las inmediaciones del estadio 20 de Noviembre para ser parte del contingente de la UACJ que desfilaría en los festejos revolucionarios.

Paso a paso, por distintos caminos, se acercaban al punto de reunión. Las miradas rápidas hacia uno y otro lado parecían radares en busca de otros compañeros de equipo. Pero nada, no detectaban nada, al tiempo que un pequeño sentimiento de incertidumbre les hacía sentir un vacío en el estómago.

Cuando menos lo pensaron, uno a otro se reconocieron a la distancia, al menos como compañeros de la misma escuela, por el uniforme que portaban. Una sonrisa se dibujó en la mente de los dos. Cruzaron la avenida que los separaba y ella fue la primera que habló, “hola, ¿sabes dónde se van a juntar los de la uni?”. Al menos ya sabían que no estaban solos.

“Estuvimos platicando como 40 minutos, pero en ese momento yo no tenía el plan de tirarle la onda”, recordó Noel, lanzador de disco de la UACJ. “Luego me dijo que se le había acabado el saldo y le dije que había un OXXO cerca, pero como soy fan de Mercado Libre, le dije que me diera el dinero y su número para ponerle el saldo por Mercado Libre y así me quedé con su número de celular guardado”.

Tal vez sin que ellos lo notaran, el flechazo de Cupido fue certero, directo al corazón, lo que impulsó primero a Noel a recordar que tenía guardado el número de aquella chica que había conocido por la mañana y con la cual había platicado muy a gusto antes de desfilar. Y segundo, a animarse a contactarla una vez más.

“Le empecé a mandar mensajes y la invité a salir, pero fue como hasta la tercera invitación que pudo aceptar”, compartió Noel.

“Tenemos un noviazgo de mucho apoyo, tanto en lo personal como en lo deportivo”, comentó Irán, quien es parte del equipo de taekowndo de la UACJ. “Hay mucha comunicación entre nosotros porque se puede hablar de todo”.

“Me siento muy bien con esta relación, muy enamorado porque coincidimos desde ese primer día, nos caímos bien. Y nos llevamos muy bien, mucha confianza desde el inicio”.

Irán confiesa sentir nervios cuando tiene oportunidad de estar presente en las competencias de su novio, pues sabe que él tiene que mejorar sus marcas en cada lanzamiento, sobre todo este año que busca un lugar en el equipo mexicano que irá a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Para Noel es más complicado poder apoyar a su novia directamente en los eventos, pues generalmente ella compite fuera de la ciudad.

Las actividades laborales, escolares y deportivas de los dos, no les permiten verse muy seguido entre semana. Sin embargo, han sabido acoplar bien sus agendas de manera que eso no se convierta en una piedrita en su relación. La clave, coinciden Irán y Noel, es la comunicación, la comprensión y el no querer invadir los espacios que uno y otro dedican a sus actividades individuales. Así, desean caminar tomados de la mano durante muchos años más.

Nombre: Irán Alexandra Díaz Sandoval

Disciplina: Taekwondo UACJ

Fecha de Nac.: 9 de octubre de 1997

Lugar de Nac.: Chihuahua, Chih.

Edad: 23 años

Estatura: 1.69 m

Peso: 49 kg

Categoría: Fly -49 kilogramos

Logros: Bronce en Universiada Nacional 2016

Oro en Universiada Nacional 2018

Oro en Juegos Panamericanos Universitarios 2018

Plata en Selectivo Nacional de Cintas Negras 2019

Nombre: Noel Aarón Aguirre Ruiz

Disciplina: Lanzamiento de disco UACJ

Fecha de Nac.: 18 de octubre de 1995

Lugar de Nac.: Ciudad Juárez

Edad: 25 años

Estatura: 1.92 m

Peso: 120 kg

Logros: Campeón Nacional de Primera Fuerza en 2010

Plata en Universiada Nacional en 2019

Oro en Universiada Nacional en 2017

Campeón Nacional Sub-23 en 2017

“Gracias Noel por todo el tiempo que me dedicas, todo el apoyo incondicional y todo tu amor incondicional”

Irán Díaz

“Te mando un abrazo, Irán, ahora que hemos estado un poco distanciados por la pandemia. Te quiero mucho, échale ganas en tu nuevo trabajo y no descuides los entrenamientos, que es lo más importante”

Noel Aguirre