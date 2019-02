Y fue una tarde, sin que la buscara, que Amner, jugador del equipo de basquetbol Indios de la UACJ, encontró la motivación que necesitaba para asistir a la cancha del Gimnasio Universitario y no faltar al entrenamiento de la tribu: una chica de nombre Marlene, integrante del conjunto de voleibol sala de las Inditas.

“La conocí aquí en el gimnasio; el horario de entrenamiento de las muchachas de voleibol estaba enseguida del de nosotros, entonces se me hizo costumbre verla todos los días; cuando nosotros acabábamos la práctica me quedaba para verla a ella, luego me acerqué y la comencé a cortejar”, comentó el escolta del conjunto indígena.

Con el paso de los días y las jornadas de entrenamiento, Amner fue descubriendo en Marlene cualidades más allá de su físico, ya que, como él reconoce y expresa, “es una muchacha muy bonita, que desde el principio me llamó la atención, pero ya cuando la conocí, descubrí muchas cosas en ella y me enamoré”.

No pasó mucho tiempo para que Cupido apareciera en escena e hiciera de las suyas con flechazos certeros.

“Marlene es una muchacha con mucho carácter y personalidad, fueron cualidades que observé en ella y sentí desde un principio que era una chica especial”, declaró el estudiante de la carrera de Cirujano Dentista. Son dos años y medio de relación y el vínculo que comenzó en una duela decidieron llevarlo a otro nivel.

En menos de tres meses Marlene y Amner serán padres de un niño. “Cuando platicamos de nuestra historia juntos, coincidimos en que el deporte de alguna manera nos unió, aunque no sea el mismo deporte, pero el hecho de que nos encontrarnos y coincidir en un mismo lugar, con proyectos similares, fortaleció lo nuestro”, mencionó la jugadora de las Inditas.

Hoy los dos saben que no hay marcha atrás, y por la misma razón no han abandonado sus estudios.

Marlene estudia Ingeniería Biomédica y espera terminar el semestre antes de dar a luz.

“Siempre ha sido muy atento, amoroso, detallista, hoy con más ganas. La verdad que nos apoyamos mutuamente y los dos queremos que cada uno alcance sus metas y objetivos”, refirió la deportista juarense.

Actualmente Amner se prepara para participar con el equipo de los Indios en la Universiada Estatal que se llevará a cabo del 21 al 24 de febrero en Chihuahua capital.

Marlene por su parte no descarta volver a las canchas, en unos meses.

“Nos complementamos muy bien, es algo emocional lo que nos une; son muchas cosas las que me permiten seguir y querer estar con ella el resto de mis días”, aseguró.