Fisicoculturistas juarenses suben al podio de la NABBA

La juarense Clarisa Padilla Armendáriz logró el primer lugar en novatos, primer lugar en juvenil y se coronó campeona absoluta en bikini de la Copa Promesa México organizada por la Asociación Nacional de Fisicoconstructivimos Amateur (NABBA, por sus siglas en inglés) versión México, que recientemente se llevó a cabo en la capital del país.

Además, Jessica Figueroa logró el segundo lugar en wellness, Gema Hernández segundo lugar en bikini principiante y Sergio Fuentes tercer lugar en categoría bermudas.

“Tuvimos un evento estatal, la Copa Promesa, primera edición por parte de NABBA Chihuahua, selectiva para el evento nacional NABBA México 2023”, comentó Germán Salazar Ríos, presidente de NABBA Chihuahua.

Salazar dijo que en el evento nacional lograron ubicar a los atletas que llevaron en el Top 3 de sus respectivas categorías.

“Esta vez nos subimos a la Copa NABBA, nos fue muy bien, gané primer lugar, competí en tres categorías que son bikini hasta los 23 años, bikini novata y bikini absoluto. Entonces gracias a Dios me fue muy bien, gané el primer lugar en ambas categorías”, comentó Clarisa Padilla.

La juarense confesó que esperaba menos en cuanto a resultados al considerar que las otras competidoras eran ‘súper hermosas’.

“Entonces, yo la verdad estaba súper negativa, yo a todo mundo le decía ‘no, es que yo ya no me quiero subir al absoluto’, porque el absoluto fue hasta el último, entonces pasaron los hombres y yo ya estaba muy cansada, pero gracias a Dios mencionaron mi nombre y mi número, no me lo esperaba”, comentó Clarisa.

“Me sentí muy feliz, estoy muy feliz, sigo sin creérmelo la verdad, pues somos campeonas nacionales y no sé, estoy muy orgullosa de mí misma por lograr todo esto, entonces me siento muy feliz”, agregó Clarisa, quien por primera vez ganó un campeonato nacional.

“A mí la verdad siempre me ha gustado hacer ejercicio. Tan de lleno no me había metido a las competencias, pero una vez que fui entrenando poco a poco, pues ya me empezaron a decir los entrenadores que si me gustaría competir y fue cuando accedí a mi primera competencia, y me empezó a gustar la verdad, a pesar de que sí es una disciplina difícil, pues está muy padre ya cuando te subes a la tarima”, dijo por su parte Jessica Figueroa, quien obtuvo el segundo lugar en wellness open principiante en su primer evento nacional.

-¿Consideras que el esfuerzo que hacen en ejercicio y dieta es un sacrificio?

“Si te gusta no es tanto como sacrificio, porque te gusta lo que estás haciendo y no te cuesta tanto trabajo, a lo mejor sí es difícil, pero no tanto como si no te gustara. Lo haces con gusto, por así decirlo”, respondió la atleta de 27 años.

Sergio Fuentes, de 23 años, se trajó el tercer lugar en Men’s Bermuda Clase C, para competidores de 1.74 y 1.75 m de estatura.

“Primero fue en Ciudad Juárez la Copa Promesa, gracias a Dios se dio el resultado y fuimos a México a la Copa Promesa Nacional. Fue una experiencia un poco increíble para mí, fue algo nuevo y salí de Juárez que es lo que quería, empezar a salir de Juárez por distintas razones”, compartió Sergio, quien se dedica a este deporte desde los 16 años después de haber jugado futbol soccer.

“Invito a todas las personas a este deporte y que realmente se informen de todo lo que es esto, porque no nada más es subirse a la tarima y ya, es un logro, pocas personas nos atreveremos a subirnos, pero hay que saber subirse para poder dar un resultado y nunca rendirse. A pesar de que tengas días buenos, días malos, siempre saldrá el sol, después de la lluvia siempre sale el sol, y siempre tener la mentalidad de un campeón porque eso es lo que te ayuda mucho, tener la mentalidad de campeón”, concluyó Sergio Fuentes.