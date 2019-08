Firme promesa

Un prospecto en el beisbol ha surgido en esta frontera. El juarense Omar Muñoz regresó de su aventura en Zapopan, Jalisco, donde disputó el primer torneo de la Liga de Prospectos de México con el equipo Adrián González, competencia en la que fue nombrado el mejor pitcher de relevo y participó en el Juego de Estrellas.

Además, el uno de septiembre partirá a Mazatlán, Sinaloa para concentrarse con la Selección Mexicana Sub-15 de beisbol que disputará el Premundial de la categoría en Playa del Carmen, Quintana Roo del 13 al 22 de septiembre.

“Al principio eran nervios. Jugar en un estadio grande, el de Charros de Jalisco, es otra cosa. Fue bonito mientras duró, me tocó ver varios chavos con talentos increíbles”, expresó Omar David sobre su experiencia que vivió por un mes y medio.

La Liga Prospectos de México es un proyecto impulsado por el Gobierno federal con el objetivo de brindar una mejor preparación y proyección a los jóvenes peloteros, esto a través de la Oficina de Presidencia para la Promoción y Desarrollo del Beisbol en México (Probéis)

“Le llamaron a mis padres para poder participar. Allá (en Zapopan) nos dijeron que iban a hacer un filtro, éramos 200 jóvenes de toda la república, hicieron pruebas y quedamos 100”, relató el beisbolista fronterizo.

Muñoz Villalobos juega en la Interligas Juveniles con el equipo BC Satélite y en El Paso con el equipo Desert Sox. En la Liga Prospectos su equipo logró quedarse con el tercer lugar, además que recibió las citadas distinciones.

“Es algo que nunca había logrado, se siente bien porque así le doy a conocer a mis padres que di lo mejor de mí y darles las gracias por confiar y el apoyo que me han dado”, dijo el pelotero de 14 años. Durante su participación en la referida justa, Omar estuvo concentrado en la Academia Charros Code junto con los otros 99 peloteros de todo el país, por lo que aseguró que esta experiencia le brindó conocimientos únicos.

“La preparación que tengo aquí no es la misma que obtuve allá. Lo que aprendí allá lo puedo trabajar aquí”, comentó.

Sobre su convocatoria al combinado nacional Sub-15, el lanzador juarense considera que puede ser el inicio de uno de sus más grandes objetivos.

“Desde chiquito quería ir a un Mundial, me siento feliz porque al fin podría conseguir ese sueño”, dijo el serpentinero.

El Premundial Sub-15 se realizará en Quintana Roo, aunque Omar partirá a Sinaloa a inicios del mes entrante para concentrarse con el equipo azteca y hacer una preparación especial para este torneo, en el que México tratará de conseguir el boleto a la Copa Mundial Sub-15, que se desarrollará en 2020, con sede por definir. En diciembre se realizará otro evento de la Liga de Prospectos de México, al que Muñoz también asistirá.