Firman Dodgers a chihuahuense

El lanzador chihuahuense Pedro Santillán fue firmado este viernes por la organización de los Dodgers de Los Angeles para iniciar su camino por las Ligas Menores este 2021.

Este 15 de enero fue la fecha designada para iniciar las firmas de peloteros internacionales por parte de Grandes Ligas. Los Dodgers anunciaron la firma de 22 peloteros, dos de ellos mexicanos, entre ellos Santillán.

Apenas el año pasado el pitcher nacido en la capital del estado había firmado con la organización de los Diablos Rojos del México y participó en la Copa “Juntos por México” junto a otros prospectos de Liga Mexicana y de Ligas Menores.

“Estoy muy contento, muy entusiasmado, muy feliz por esta firma, es un objetivo que nos habíamos puesto y afortunadamente ya se cumplió, ahora hay que seguir trabajando muy fuerte para seguir creciendo”, comentó Santillán Herrera este viernes tras estampar su firma en el contrato.

En próximas semanas Pedro se incorporará a las granjas de los actuales campeones de las Grandes Ligas para comenzar su paso por las sucursales de los “esquivadores”.

“El plan es que me envíen a República Dominicana para comenzar ahí ya a estar con la organización, a jugar. Probablemente esté allá en abril, y a largo plazo, pues es algo ambicioso, me firmaron por cinco años, entonces espero ir subiendo, creciendo como pelotero”, agregó el chihuahuense.

Pedro comenzó hace 15 años en el beisbol y estuvo en las ligas Villas del Rey y Tarahumara, para luego jugar con equipos como el Claustro Universitario, la Preparatoria Ignacio Allende, Winos, Indios Academy y la Academia Alfredo Harp Helú.

Según opina Pedro, la velocidad de sus lanzamientos en pruebas recientes fue lo que terminó por convencer a los Dodgers de firmarlo en este 2021.

“Estuve alcanzando las 93 millas por hora en ciertas pruebas que me hicieron hace poco, y creo que eso me ayudó a que decidieran firmarme, fue una buena velocidad la que mostré y afortunadamente eso me hizo cumplir este sueño”, dijo el joven de 19 años. “Pude cumplirle la promesa que le hice a mi gran mentor, mi abuelo Pedro Santillán”.

Pedro será parte de un grupo de chihuahuenses que se encuentran ya instalados en Ligas Menores y que han firmado en épocas recientes, como Mario Pérez y Ramón Carrasco con los Cerveceros de Milwaukee, y Jemir Leal con los Reales de Kansas City.

Cabe destacar que ningún chihuahuense ha llegado a las Grandes Ligas desde el año 2000, cuando lo hiciera Luis Carlos Rivera, con los Bravos de Atlanta. Antes de él estuvieron Juan Acevedo, Éver Magallanes, Mario Mendoza y José ‘Peluche’ Peña.

Pedro Santillán Herrera

Edad: 19 años

Estatura: 1.96 cm

Peso: 108 kg

Nacido en: Chihuahua, Chihuahua

Fecha de nacimiento: 7 de julio del 2001

Posición: Lanzador

