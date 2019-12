Firma Strasburg por 7 años con Nacionales

Washington.- Naturalmente, Stephen Strasburg se veía a si mismo lanzando para otro equipo que no fueran los Nacionales.

Después de ganar y ser el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, Strasburg optó por revocar su contrato y salir a la agencia libre. La posibilidad de que hubiera jugado su último partido con el uniforme de Washington era real.

En vez de eso, Strasburg siguió el ejemplo de su ídolo de infancia Tony Gwynn y firmó un acuerdo de 245 millones de dólares por siete años que quizá represente que juegue toda su carrera con los Nacionales. Este contrato no tiene opciones de salida o cláusulas de canje. Strasburg tendrá 38 años cuando el acuerdo termine y podría convertirse en apenas el octavo lanzador en la historia de Grandes Ligas en pasar 17 o más temporadas con la misma franquicia.

“Es muy difícil entrar a este juego”, dijo Strasburg ayer. “Cuando uno recibe la oportunidad de estar en un solo lugar y crecer como persona y jugador, ser parte de una organización como esta, realmente no puede dejar pasar esas oportunidades”. Salir a la agencia libre significaba que Strasburg podría no volver, especialmente teniendo a Scott Boras como su agente. Anthony Rendón, quien trabaja con Boras, pasó de tercera base de los Nacionales a firmar un acuerdo sin modificaciones de 245 millones por siete años con los Angelinos de Los Angeles.



Pacta García con Cerveceros

Milwaukee, Wisconsin.- Ahora que los Cerveceros de Milwaukee añadieron a Avisaíl García a su talentoso grupo de jardineros, Ryan Braun podría pasar más tiempo como primera base.

El venezolano de 28 años firmó un contrato por dos años y 20 millones de dólares, acuerdo que incluye una opción del club de una extensión para 2022 y que podría llegar a valer 30 millones a lo largo de tres años.

Braun, quien cumplió 36 años el mes pasado, es el principal jardinero izquierdo de Milwaukee. El Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2011 jugó 18 partidos en primera base en 2018 pero ninguno este año.

“Ryan pasará más tiempo en la primera base”, aseveró el gerente general David Stearns. “Muestra disposición para ello y lo entiende. Ciertamente creemos que puede jugar ahí en un buen nivel, entonces eso será parte de la rotación para 2020, pero no será su posición exclusiva”.

García recibirá un bono por contratación de 500 mil dólares y un salario de siete millones el próximo año y 10.5 millones en 2021.