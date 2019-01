Firma Merrifield con Reales por 4 temporadas

Kansas City, Missouri.- Los Reales de Kansas City tuvieron la posibilidad de pagar relativamente poco al segunda base Whit Merrifield este año y luego darle una serie de contratos de un año acompañados por una creciente presión cada temporada.

En cambio, eligieron premiarlo por su perseverancia y la calidad de su juego.

Ambas partes acordaron un contrato por cuatro años y 16.25 millones de dólares que cubre los años de arbitraje de Marrifield. El pelotero ganará un millón de dólares este año, cinco millones en 2020, 6.75 millones en 2021 y 2.75 millones en 2022. Los Reales tienen una opción de extensión de contrato de 10.5 millones para 2023 y una cláusula de rescisión de 750 mil dólares, mientras que el trato incluye dos millones de dólares en bonos por desempeño.

“Eso cambiará la vida de mi familia por el resto de nuestras vidas en ese aspecto”, declaró Merrifield durante una conferencia de prensa en el Estadio Kauffman. “En realidad no cambia para nada mi situación en el campo. Yo no empecé a jugar beisbol a fin de ser millonario, sino para competir”.

El jugador de 30 años maduró tarde y no llegó a Grandes Ligas sino hasta 2016, a la edad de 27 años. Ello significa que aún no habría sido elegible para un proceso de arbitraje hasta el siguiente período entre temporadas, y los Reales podrían haber controlado sus derechos por varios años más.

Pero luego de pasar todos esos años en Ligas Menores, y frecuentemente siendo ignorado en los campamentos de primavera, Merrifield surgió como un legítimo elemento multiuso para una franquicia de los Reales en plena reconstrucción.

Merrifield bateó .304 para liderar la Liga Americana con 192 hits y 45 bases robadas la campaña pasada. También conectó 12 cuadrangulares e impulsó 60 carreras al tiempo que aportó una sólida defensa en la segunda base.



Expitcher de Padres José Torres no pasará tiempo en prisión

Phoenix.- El expitcher de los Padres de San Diego, José Torres, no pasará un tiempo tras las rejas en relación con un caso de violencia doméstica.

Un juez del tribunal superior del condado de Maricopa en Phoenix, sentenció ayer al pelotero venezolano a dos años de libertad condicional. Torres se declaró culpable de un intento de agresión agravada en noviembre.