Firma Grandal con Medias Blancas por 73 mdd

Chicago.- Yasmani Grandal vio un equipo joven y repleto de pitchers y bateadores prometedores. Vislumbra un brillante futuro para los Medias Blancas de Chicago, y eligió unírseles.

Ya sin cargar el peso de una selección compensatoria en el Draft, el cubano encontró el contrato multianual que no pudo obtener la campaña anterior. El estelar receptor acordó ayer un contrato por cuatro años y 73 millones de dólares con los Medias Blancas.

“Hay mucho talento joven”, dijo Grandal. “De la manera en que yo lo veo, este equipo podría ser el caballo negro el próximo año”.

Grandal rechazó una oferta calificada de 17.9 millones de dólares por parte de los Dodgers de Los Angeles en noviembre pasado. El equipo que lo adquiriera antes de la temporada de 2019 habría perdido una alta selección amateur, por lo que hubo interés limitado por sus servicios.

En enero firmó con Milwaukee un pacto que le garantizó 18.25 millones: un salario de 16 millones para 2019 y una opción mutua para 2020 con una recisión por 2.25 millones.

“Es un día emocionante para nosotros, al poder adquirir a uno de los talentos de élite en una de las posiciones premium”, dijo el gerente general Rick Hahn.

Seleccionado al Juego de Estrellas por segunda ocasión, el receptor de 31 años bateó para .246 e impuso marcas personales con 28 cuadrangulares 77 carreras remolcadas. Eligió no ejercer su parte de la opción y volver a la agencia libre.

Un agente libre sólo puede recibir una oferta calificada en una ocasión, así que esta pretemporada no había riesgo de ceder una selección de Draft. Su nuevo contrato con Chicago le redituará 18.25 millones de dólares al año.

“A diferencia del año pasado a estas alturas, en donde el mercado era completamente inexistente, este año fue un poco distinto”, dijo Grandal. “Parecía que había varios equipos trabajando duro dentro de sus limitaciones para poder competir. Había varios equipos que estaban realmente interesados. Pero lo que más me llamó la atención fueron los Medias Blancas. Me encanta su profesionalismo, su preparación y el rumbo que tiene su programa”.