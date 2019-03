Firma Efraín Juárez con el Valerenga

España, Madrid— El mexicano Efraín Juárez fichó este lunes por el Valerenga noruego por una temporada, con opción a ampliarse otra más, y aseguró a EFE que llega para “conseguir cosas importantes” en un club en el que le han hecho sentir como en casa desde el principio.

“Estoy con muchas expectativas, tanto personalmente como a nivel colectivo. Sé que puedo aportar mucho con mi experiencia. Vengo a conseguir cosas importantes con el Valerenga, intentando quedar en los primeros puestos e ir pensando en el campeonato, pero paso a paso. El objetivo es poner en lo más alto este club”, dijo a EFE.

El exfutbolista del equipo canadiense Vancouver Whitecaps participó en la concentración del equipo noruego en Marbella (España) en febrero y, tras actuar en los entrenamientos y en los amistosos, el club decidió hacerle contrato hasta final de temporada, con opción de ampliación por otra más, para reforzar su defensa de cara a la nueva campaña que comienza el 30 de marzo.

“Estoy muy ilusionado con este nuevo reto en mi carrera, en mi vida. Estoy realmente feliz de poder firmar este contrato con un club ambicioso como el Valerenga. Desde el primer momento me han hecho sentir como en casa, tanto compañeros, cuerpo técnico, directivos y aficionados”, aseguró Juárez.

El mexicano declaró que va a dejarse la piel en su nueva aventura en Noruega: “Al técnico le gusta que nos entreguemos desde el principio en cada pelota, en cada jugada, y no pueden esperar menos de mi aquí; me voy a tirar de cabeza por el club, por esta nueva oportunidad. Hace muchísimo tiempo que no estaba en este estado físico tan bueno”.

Su nuevo técnico, Ronny Share, exentrenador del Céltic de Glasgow, confía en que su fichaje dote de experiencia al equipo: "Espero que refuerce a nuestro equipo, que sea bueno tanto ofensiva como defensivamente, asuma la responsabilidad y use la experiencia que tiene. Tengo mucha confianza en que eso sucederá. Además contamos con su liderazgo para cuidar a los más jóvenes", dijo en un comunicado publicado en la página web del Valerenga.

“El técnico me ha hecho sentir que voy a ser importante para el proyecto y ahora lo tengo que demostrar dentro de la cancha”, declaró Juárez.

Por último, aseguro que una de las razones para recalar en Europa es la opción de volver a jugar con la selección de México: “Me ilusiona que pueda verse esa posibilidad. Hoy estoy enfocado en Valerenga, en mi club, sé que tengo que hacer muy bien las cosas para tener una oportunidad, pero una de las razones para venir a Europa es ganarme la oportunidad de ir con la selección mexicana”, concluyó.