Fin de semana de carreras en Ruidoso Downs

Este fin de semana, en el hipódromo Ruidoso Downs se correrán el Moutain Top Derby (R) para caballos tresañeros cuartos de milla criados en Nuevo México y el Mountain Top Futurity (RG2) para dosañeros cuartos de milla también criados en Nuevo México.

White Lightenin, el más rápido de las pruebas clasificatorias, y KJ Daddys Money, ganador de múltiples stakes de grado, son dos de los 10 tresañeros que el sábado estarán en el Mountain Top Derby (R) de 350 yardas y con una bolsa de 205 mil 265 dólares.

White Lightenin, hijo castrado del semental líder de segunda generación Eye Am King, entrenado por James Gonzales II para los propietarios Denis y Julie Schoenhofer, hizo su debut en la temporada con una clara victoria por un cuerpo y medio en la sexta de las siete pruebas para el Mountain Top Derby el pasado 3 de junio.

White Lightenin suma ganancias por 156 mil 938 en siete carreras, y terminó su temporada de dosañero con un segundo puesto, medio cuerpo detrás del ganador Talbott, en el New Mexico State Fair Futurity (RG3) del 25 de septiembre con bolsa de 626 md en Alburquerque Downs.

El caballo capado saldrá desde la tercera posición con la monta del jockey Mario Delgado.

Bigg Shades Of Grey, hijo de Eye Am King y propiedad de Marcelino González y Super Champion Inc., saldrá desde la posición exterior en el Mountain Top Futurity (RG2), de 350 yardas y bolsa de 340 mil 164 dólares el domingo.

Bigg Shades Of Grey suma ganancias por 30 mil 330 dólares en tres salidas, y sus dos victorias incluyen una por un cuello en el New Mexican Spring Fling Stakes (R) de 300 yardas y bolsa de 50 md en Sunland Park el pasado 1 de abril. El castrado marrón será montado por Emilio Tapia para el entrenador Eric Valenzuela.