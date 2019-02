Figura entre los grandes

Atlanta.- Bill Belichick se codea ahora con los grandes técnicos de la historia de la NFL.

Los logros del timón de los Patriotas rebasan los de la era del Super Bowl tras la victoria de Nueva Inglaterra sobre los Carneros 13-3 el domingo.

Belichick se unió a George Halas y Curly Lambeau como los únicos técnicos con seis títulos de la NFL.

Vince Lombardi ganó cinco títulos, incluidos dos Super Bowls. El trofeo del Super Bowl, que lleva el nombre de Lombardi, fue exhibido el lunes cuando Belichick y Julian Edelman, elegido el Jugador Más Valioso del partido del domingo, analizaron la nueva conquista de los Patriotas.

Belichick dijo que era “increíblemente halagador” el que se ponga su nombre junto a los grandes técnicos de la historia. Indicó que Halas fue amigo de su padre Steve Belichick, quien jugó para los Leones de Detroit y fue durante mucho tiempo ayudante del técnico de Navy.

“Me crie viendo a Halas”, dijo Belichick.

Lombardi, “Papa Bear” Halas y Lambeau han sido mencionados por Bill Walsh, Chuck Noll, Paul Brown, Don Shula, Tom Landry, Joe Gibbs y muchos otros como los mejores técnicos en la historia de la NFL.

Esto fue antes de que Belichick comenzase a coleccionar campeonatos. Ya tiene dos Super Bowls más que la vieja marca de Noll, que sumó cuatro, y su nombre sin duda tiene que ser mencionado entre los grandes entrenadores del deporte.

El comisionado de la NFL Roger Goodel dijo el lunes que los éxitos de Belicheck son algo “increíble... sin precedentes”.

“Nos complace que siga teniendo grandes equipos y acoplándolos de una forma que no creo que nadie haya hecho jamás”, dijo Goodell.

Belichick todavía puede contar con el quarterback Tom Brady, que también ganó seis campeonatos.

“Competí contra algunos de estos técnicos y contra otros no”, manifestó Belichick. Acotó que le resultaba “increíblemente halagador” que se lo pusiese en la misma categoría de Lombardi.

Belichick sostuvo que un campeonato es “un logro de equipo”, producto de “un enorme esfuerzo” colectivo. Brady, de 41 años, dijo que no piensa retirarse. Lo mismo va para Belichick, de 66, quien no ha hablado de jubilarse.