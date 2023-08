FIFA suspende 90 días a Rubiales por beso a Jenni Hermoso

La FIFA suspendió provisionalmente al presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, mientras su comité disciplinario investiga la conducta que tuvo en la Final del Mundial Femenil, que incluyó un beso no consentido a la jugadora Jenni Hermoso.

Rubiales estará apartado de sus funciones y de toda actividad del futbol durante 90 días "a la espera del procedimiento disciplinario abierto" contra él, indicó el ente rector de futbol mundial en un comunicado.

Asimismo, se le ordenó abstenerse de intentar contactar a Hermoso y/o a su entorno cercano.

"El presidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA al objeto de preservar, entre otros factores, los derechos fundamentales de la jugadora de la selección nacional de fútbol Sra. Jennifer Hermoso y el buen orden del procedimiento disciplinario que se encuentre en tramitación ante este órgano disciplinario, ha dictado dos directivas adicionales (artículo 7 CDF) mediante las cuales ordena al Sr. Luis Rubiales que se abstenga, mediante el mismo o terceros, de contactar o intentar contactar con la jugadora profesional de la selección nacional española Sra. Jennifer Hermoso o a su entorno cercano".

"Igualmente se ordena a la RFEF y a sus oficiales o empleados, de manera directa o a través de terceros, abstenerse de contactar a la jugadora profesional de la selección nacional española Sra. Jennifer Hermoso o a su entorno cercano'' , señala el comunicado de FIFA.

Rubiales, un ex futbolista de 46 años, estaba sometido a una inmensa presión para dejar el cargo desde que el pasado domingo sujetó a la futbolista Jenni Hermoso por la cabeza y la besó en los labios sin su consentimiento durante la ceremonia en la que España recibió la Copa del Mundo tras derrotar 1-0 a Inglaterra en la Final del torneo en Sidney, Australia

Varios medios españoles habían reportado en la víspera que Rubiales tenía previsto dejar el cargo.

En su lugar, dijo que el beso fue "mutuo y consentido". En varios momentos de su intervención recibió aplausos de los asistentes, en su gran mayoría hombres.

"Esta es la clave, fue consentido", aseguró Rubiales, quien argumentó que, tras abrazarse con la jugadora, le dijo "has estado fantástica y sin ti no hubiéramos ganado este Mundial, me contestó eres un crak, le dije 'un piquito', y dijo 'vale'".

El presidente de la RFEF comparó el beso con el que le daría a una hija suya: "no hay deseo y no hay posición de dominio".

Califican de vergonzoso el discurso

Tras el mensaje de Rubiales, compañeras de Jenni Hermoso otras figuras futbolísticas y funcionarios calificaron como vergonzoso el discurso en que el directivo rechazó dimitir.

"Lo que hemos visto hoy en la Asamblea de la Federación es inaceptable. El Gobierno debe actuar y tomar medidas urgentes", aseguró la Vicepresidenta Yolanda Díaz en X.

"Vergüenza ajena", escribió en sus redes sociales el ex portero de la selección española, Iker Casillas, que se retiró de la carrera en las últimas elecciones federativas ganadas por Rubiales en 2020.

"Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo compañera Jenni Hermoso", reaccionó la dos veces Balón de Oro, Alexia Putellas, en las redes sociales, al igual que sus compañeras Cata Coll y Aitana Bonmatí y varias más.

Por su parte, el delantero del Betis, Borja Iglesias, decidió "no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes".

Dice RFEF que son 'mentiras'

La Federación Española calificó de "mentiras" las últimas acusaciones de la jugadora Jenni Hermoso contra su presidente, Luis Rubiales, por el beso no consentido tras la Final del Mundial que ganó España, y anunció "acciones legales".

"La RFEF y el Sr. presidente demostrarán cada una de las mentiras que se difundan ya sea por alguien en nombre de la jugadora o, si fuere el caso, por la propia jugadora", indicó la instancia en un comunicado emitido la noche del viernes al sábado, después de que la internacional española dijera haberse sentido "víctima de una agresión" por el beso de Rubiales en la boca.

La RFEF indicó que iniciará "las acciones legales que correspondan" para defender la versión de su presidente, que rechazó dimitir el viernes, y que consideró que se trató de un gesto "consentido".