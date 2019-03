FIFA busca ampliar Mundial de Qatar 2022 a 48 equipos

Miami.- Preocupados por los impedimentos políticos y logísticos, los organizadores de la Copa del Mundo de Qatar planean resistirse en privado a los intentos de la FIFA por expandir a 48 equipos el Mundial de 2022 con la adición de por lo menos otro país del Golfo Pérsico para montar los partidos del torneo, revelaron a The Associated Press personas al tanto de las conversaciones.

Ayer el presidente de la FIFA Gianni Infantino recibió el respaldo del Consejo del organismo rector del futbol mundial para seguir adelante con su misión de agrandar el torneo para 2022 de 32 a 48 selecciones, lo que requeriría al menos dos estadios más en al menos un país adicional.

La FIFA y Qatar tienen hasta junio para diseñar una propuesta en conjunto que deberá ser presentada en las reuniones de Consejo y Congreso, a realizarse en París, pero el concepto está atrapado bajo una serie de complejidades a raíz de un bloqueo a Doha de parte de sus vecinos, tensiones subrayadas en un reporte tomado en consideración por el consejo el viernes.

Durante esta siguiente fase de proceso de consulta, la FIFA se enfrentará con integrantes de la organización del Mundial de Qatar que señalan la existencia de asuntos potencialmente infranqueables como obstáculos para añadir más estadios fuera del país y que esperan que la propuesta fracase, dijo a la AP gente enterada sobre las discusiones. La gente pidió mantener el anonimato debido a que las declaraciones públicas sobre este tema no están autorizadas.

Mientras los funcionarios de Doha involucrados en la Copa del Mundo desean mantenerla como un evento puramente qatarí, la FIFA también negocia a nivel político –teniendo contacto directo con el emir del país, quien no se pronunciado públicamente respecto a la propuesta de expansión.

Qatar trabaja para terminar ocho estadios para un calendario de 64 partidos. El torneo fue postergado de sus fechas usuales en junio/julio a un periodo del 21 de noviembre al 18 de diciembre debido al abrasador calor de verano y lo redujo a 28 días por la interrupción que causa en las temporadas de las ligas europeas.

Ya se había dado luz verde para un Mundial de 48 equipos desde 2026, cuando la cita tendrá a Estados Unidos, Canadá y México como coanfitriones.