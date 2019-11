Fiesta en el emparrillado

Dallas, Tx— Mientras los Vaqueros (6-5) afrontan otro partido trascendental con la continuidad del entrenador Jason Garrett cada vez más cuestionada, los Bills (8-3) quieren apurar el paso a los playoffs.

No importa que técnicamente Dallas esté mejor posicionado para clasificarse que Buffalo en su primer partido de Acción de Gracias en 25 años. Los Vaqueros han sido incapaces de vencer a un equipo con saldo positivo de victorias y derrotas. En cambio, los Bills se presentan más serenos.

“Diría que es una oportunidad para dar un paso, otro paso esta temporada, como equipo”, dijo el entrenador de los Bills, Sean McDermott.

La breve semana de descanso ha sido una bendición para los Vaqueros, luego que el dueño Jerry Jones criticó a los técnicos tras la derrota 13-9 en Nueva Inglaterra.





Chicago (5-6) en Detroit (3-7-1)

Ésta no es la manera ideal para los Leones en su tradicional fecha de Acción de Gracias, pero refleja con precisión el momento de la franquicia.

Detroit ha perdido siete de sus últimos ocho partidos y viene de una fea derrota en Washington la semana pasada.

El entrenador Matt Patricia parece encaminado a una segunda temporada seguida con saldo negativo desde que tomó las riendas, algo que quedará sentenciado con una derrota ante los Osos.

Chicago tampoco las tiene todas consigo, pese a que viene de vencer a los Gigantes de Nueva York el pasado fin de semana.

Su mariscal de campo Mitchell Trubisky ha tenido una temporada errática, promediando 5.8 yardas por intento de pase, el peor registro de su carrera de tres años.

Los Osos vencieron 20-13 a los Leones el 10 de noviembre, el primer juego de Detroit sin Matthew Stafford.

El mariscal, que no se había perdido un solo partido desde 2010, ha sido descartado por cuarto compromiso seguido por dolencias en la espalda y cadera.





N. Orleans (9-2) en Atlanta (3-8)

Los Santos de Nueva Orleans pueden saldar las cuentas cuando visiten a los Halcones de Atlanta esta noche.

Sin llegar a diciembre, Nueva Orleans también podría asegurarse su tercer título consecutivo de la División Sur de la Conferencia Nacional si vence a los Halcones.

Ésa es la motivación más importante. “Todo el mundo en este vestuario tiene eso en mente”’, dijo el tacle defensivo de los Santos Sheldon Rankins de la posibilidad del tercer título.

Los Halcones sorprendieron a los Santos venciéndoles 26-9 el 10 de noviembre en el Super Dome. Fue la única derrota de los Santos en sus últimos nueve partidos.

“No jugamos bien la última vez”’, dijo el apoyador Demario Davis.

“No contuvimos bien los acarreos. No supimos convertir situaciones de tercera oportunidad. No creamos pérdidas de balón, no fuimos buenos en las últimas 20 yardas. Tenemos que mejorar en todo, sin dudas”.

Los Halcones saben que no pueden esperar los mismos resultados, especialmente cuando enfrentan un ataque dirigido por Drew Brees.