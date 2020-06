Festejarán Chihuahuas a papás

Cortesía El Paso Chihuahuas

Los Chihuahuas de El Paso ofrecen a los aficionados la oportunidad de darle a papá un regalo especial para el Día del Padre, ‘Father’s Day Catch on the Field’ (Atrapada del Día del Padre en el Campo), presentado por Bank of America y que se llevará a cabo el domingo 21 de junio en dos sesiones, de 10:00 de la mañana a 12 del mediodía y de 12 a 2 p.m.

Los boletos tienen un costo de 25 dólares por persona hasta el 14 de junio e incluyen una oportunidad de una hora para jugar en el campo del Southwest University Park y un almuerzo en caja. Los boletos comprados a partir del 15 de junio aumentarán a 30 dólares.

Los participantes deberán llevar sus propias pelotas de beisbol y guantes por salud y seguridad del resto de los invitados y el staff de la organización de los Chihuahuas.

De acuerdo con la convocatoria publicada por los caninos, el cupo será limitado y se espera que el evento se agote. Para comprar, los fanáticos deben visitar el sitio epchihuahuas.com/tickets/special-offers. Se aplican tarifas adicionales en línea.

Todos los compradores de boletos de ‘Catch on the Field’ recibirán información de seguimiento sobre las medidas de salud y seguridad después de la compra junto con una exención de responsabilidad que debe ser completada por cada participante.

El box lunch incluye: hamburguesa o hot dog, una bolsa de papitas, una galleta, una lata de soda o agua embotellada.

Para más información visite epchihuahuas.com, mande mensaje de texto a (915) 533-BASE o un correo electrónico a info@epchihuahuas.com