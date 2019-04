Fernando Rodríguez Jr. Escribe historia con Chihuahuas

El pitcher Fernando Rodríguez Jr. debutó el martes por la noche con los Chihuahuas de El Paso y se convirtió en el primer jugador paseño en jugar en la historia de la novena canina.

Rodríguez tuvo una labor de dos entradas en las que no permitió carreras, aunque al final los fronterizos sumaron su quinta derrota del año.

El mismo martes los Chihuahuas hicieron el anuncio oficial en su cuenta oficial de Twitter, “ES OFICIAL: Fernando Rodríguez siendo transferido del entrenamiento extendido de primavera a El Paso. ¡Será el primer nativo de El Paso que juega para los Chihuahuas!”.

Rodríguez es egresado de la Franklin High School y también de El Paso Community College, debutó en el 2003 para la organización de los Angelinos –entonces de Anaheim–, equipo con el que tuvo su debut en las Grandes Ligas en el 2009.

En el partido del martes entre Chihuahuas y Rainiers, abrió la sexta entrada en sustitución del inicialista Jerry Keel, cuando los paseños perdían 4-2, y retiró en orden a los tres bateadores que enfrentó. A José Lobatón lo controló con un elevado al cuadro, luego ponchó a J.P. Crawford con tres strikes seguidos, y a David Freitas con un elevado al jardín izquierdo.

En la séptima entrada inició con ponche a Austin Nola, le recetó la misma medicina a Tim Lopes, pero Tito Polo le pegó una línea de hit al jardín central, y aunque Polo se robó la segunda, Rodríguez ponchó a Braden Bishop para sacar el tercer out y poner fin a la entrada.

Desde el 2003 en las Menores ha jugado para 13 equipos, suma 330 partidos en total, 137 como titular y siete completos, una blanqueada y diez salvamentos. Ha lanzado en 1016.0 innings, con 55 victorias y 53 derrotas, tiene un ERA de 4.40.

Ha recibido un total de 1067 hits, 583 carreras, 497 limpias, se la han volado 92 veces, ha regalado 386 bases, 13 intencionales y ha recetado 831 ponches.

En las Grandes Ligas debutó en el 2009 con los Angelinos de California, donde tuvo participación en un solo partido. En el 2011 y 2012 jugó para los Astros de Houston, del 2014 al 2016 lo hizo para los Atléticos de Oakland.

En total en la ‘Gran Carpa’ vio acción en 216 partidos, en los que acumuló un récord de 11 victorias y 15 derrotas, con un ERA de 4.35.

Nunca fue titular, y no sumó salvamentos en las seis oportunidades que tuvo.