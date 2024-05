Fernando Hierro deja dirección deportiva de Chivas

Guadalajara, México.- Justo cuando más fortaleza necesitaba el Rebaño, el proyecto de las "Chivas de Hierro" acabó de golpe.

Luego de dos meses de darse a conocer el interés del Al-Nassr por firmarlo, Fernando Hierro decidió aceptar la oferta del club en el que milita Cristiano Ronaldo, dejando la dirección deportiva de las Chivas.

Hierro asumió como directivo del Rebaño en octubre de 2022. Con poco más de un año y medio en las Chivas, y la mitad del contrato por cumplir, el español le había dado su palabra en el club rojiblanco para continuar al frente del equipo.

Sin embargo, la última propuesta del Al-Nassr para cambiar de aires cambió el panorama para Hierro.

Chivas reportará de regreso el 5 de junio, para realizar sus exámenes físicos y médicos, con la incógnita para Amaury Vergara, de a quién contratará como su tercer director deportivo, tras las salidas de Ricardo Peláez y Fernando Hierro.

Rebaño competitivo

El periodo de Fernando Hierro en el Guadalajara concluye luego de tres torneos.

El subcampeonato del Clausura 2023, unos Cuartos de Final en el Apertura 2023 y la Semifinal del Clausura 2024 son los resultados que dejó en el primer equipo.

A su llegada, el 21 de octubre de 2022, el español prometió:

"Quiero un equipo atractivo, que compita y que haga que la gente se vaya feliz del estadio, sea cual sea el resultado".

Hierro primero apostó como entrenador por Veljko Paunovic, quien luego de un año, salió del club para la llegada de Fernando Gago.

Juego a canteranos

Otra pieza angular en el proyecto de Hierro fue la consolidación de las Fuerzas Básicas de las Chivas para nutrirse en un futuro de los canteranos en el primer equipo.

"Queremos formar buenos jugadores y también extraordinarios entrenadores. Definiría al jugador mexicano como alguien muy talentoso, competitivo y con buen físico", mencionó en su presentación.

Con Hierro como director deportivo, debutaron Raúl "Tala" Rangel, Raúl Martínez, Yael Padilla, Jesús Brígido, Mateo Chávez, Gael García, Leonardo Sepúlveda y Armando "Hormiga" González.

Con Hierro, las fuerzas básicas destacaron, con un título del Tapatío en Expansión MX y el Campeón de Campeones, además de ganar Finales de las Sub 23, Sub 18 y Sub 16.

Hierro también dejó una nueva estructura con Fran Pérez como Director de Formación Profesional (Tapatío, la Sub 23 y la Sub 18), mientras Mariano Varela se quedó a cargo del Futbol Institucional (de la Sub 16 a la Sub 6).

Imán de taquilla

"Chivas es un gigante y tenemos la obligación de volver a ilusionar a la afición", mencionó Hierro, quien logró reflejar en el Estadio AKRON el interés por el Rebaño.

Tanto para la era de Pauno como para la de Gago, un gran porcentaje de entradas del Rebaño se vendieron por los Chivabonos, debido a la expectación del equipo.

Detrás de Rayados, Tigres y América, Chivas tuvo la cuarta mejor asistencia con un total de 290 mil 357 espectadores en sus partidos como local en este Clausura 2024.

Además, de las 17 fechas, el Rebaño estuvo en 6 de los partidos con más gente en las tribunas en cada jornada.

Las contrataciones de Víctor "Pocho" Guzmán, Érick Gutiérrez y Javier "Chicharito" Hernández, también contribuyeron con el proyecto.

"Todo mundo sabe la grandeza de este equipo, para mí es un reto que merece la pena. Chivas es lo más parecido a una selección nacional y jugar con puros mexicanos es un reto precioso", mencionó Hierro en más de una ocasión.

Primero el club

Durante su etapa, Fernando Hierro separó del Rebaño a Alexis Vega, Cristian "Chicote" Calderón y al canterano Raúl Martínez, por cometer una indisciplina en el hotel de concentración del Toluca.

Tanto Vega como "Chicote" volvieron al campo, pero a Alexis lo vendieron al Toluca, mientras al "Chicote" no le renovaron el contrato.

El prietito en el arroz

Fernando Hierro deja a las Chivas sin el ansiado título 13 de Liga MX, cayendo en una Final ante los Tigres y viendo la conquista del Bicampeonato para las Águilas, que se despegó a 15 trofeos de campeón por 12 del Rebaño.

Otro problema para Hierro fueron las competencias en el extranjero, pues Chivas fue eliminado en la primera fase de la Leagues Cup y cayó en Octavos de Final de la Concachampions, siendo exhibido por el América.

¿A dónde va?

Con 68 años de historia, el Al-Nassr es uno de los clubes más importantes de Arabia Saudita, con 9 títulos en sus vitrinas y Cristiano Ronaldo en sus filas.

Precisamente la amistad de Ronaldo con Hierro propició la decisión del directivo español de emigrar a ese futbol.

El problema del Al-Nassr es que, pese a la inversión en fichajes de renombre, como Alex Telles, Aymeric Laporte, Marcelo Brozovic y Sadio Mané, entre otros, no ha logrado conquistar la Saudi Pro League, desde la temporada 2018-19.

El portugués CR7 se coronó campeón de goleo con 35 tantos.

Actualmente, el futbol de Arabia Saudita es el mercado de mayor poder adquisitivo en el futbol mundial, donde hay 3 de los 5 mejores jugadores pagados del mundo: CR7 (Al-Nassr), Karim Benzema (Ittihad FC) y Neymar (Al-Hilal). Los otros dos jugadores son Lionel Messi y Kylian Mbappé.

Con el arribo de Fernando Hierro, el Al-Nassr también sentará un precedente en la cuestión directiva.

Chivas de Hierro

Los números del Rebaño con Fernando Hierro como su director deportivo.

34 victorias

14 empates

21 derrotas

91 goles anotados

78 goles en contra

56% de efectividad