Federer y McEnroe defienden el valor de la Copa Laver

Ginebra.- Los torneos por equipos están resurgiendo en el circuito masculino de tenis, con tres torneos diferentes en los próximos cuatro meses. Lo que no está claro, no obstante, es si podrán coexistir.

“Algo tiene que irse”, admitió John McEnroe ayer, antes de capitanear a un equipo mundial de seis tenistas en la Copa Laver.

La copa de tres días, patrocinada y estelarizada por Roger Federer, comenzó en 2017 cuando la Federación Internacional de Tenis buscaba un nuevo formato para la Copa Davis. El torneo anual enfrenta a astros europeos con una selección de jugadores del resto del mundo.

La renovada Copa Davis regresa en noviembre con 18 equipos –aunque no la Suiza de Federer–, jugando siete días en una sola ciudad, Madrid, para cerrar la campaña de 2019.

Otro torneo de equipos pondrá en marcha la temporada 2020. Se trata de la edición inaugural de la Copa ATP de 24 países, jugada del 3 al 12 de enero en Australia. Entonces están los Juegos Olímpicos de Tokio, otra adición a un calendario ya cargado.