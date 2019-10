Federer y Djokovic, a 4tos en Shangái

Shangái.- Roger Federer levantó cinco bolas de set en el primer parcial y debió exigirse a fondo para derrotar ayer 7-6 (7), 6-4 al belga David Goffin y acceder a los cuartos de final del Masters de Shangái.

Segundo cabeza de serie del torneo, Federer quedó con marca de 10-1 en el historial directo contra Goffin, incluyendo los tres partidos que han disputado este año.

El astro suizo admitió que nunca se sintió en control durante el duelo contra el 13er preclasificado.

“Nunca percibí que llevaba la manija ante David hoy (ayer)”, dijo Federer. “Creo que tomó buenas decisiones, estuvo muy rápido de piernas hoy, lo que me complicó para tener puntos fáciles y sacar puntos ganadores desde el fondo”.

Federer se las verá en cuartos contra el alemán Alexander Zverev.

Zverev doblegó 6-0, 7-6 (4) al ruso Andrey Rublev en el último partido de la noche. El quinto preclasificado sacó para ganar el partido con un 5-3 en el segundo set, pero no pudo liquidarlo hasta el desempate.

A primera hora, el estadounidense John Isner alcanzó su ace número mil de la temporada pero no le alcanzó para frenar al campeón vigente Novak Djokovic. El serbio cantó victoria 7-5, 6-3. Los nueve aces de Djokovic le dejaron con mil 7 en el año.

Djokovic estiró a 24 su racha de sets ganados en la gira asiática, remontándose al Masters de Shangái el año pasado. La semana pasada, el número uno del mundo se coronó campeón en su primera participación en el Abierto de Japón, y lo hizo sin ceder sets.

“Siempre ha sido un desafío devolverle el saque”, dijo Djokovic sobre Isner. “Tiene uno de los saques más potentes de todos los tiempos”.

Djokovic enfrentará en cuartos al griego Stefanos Tsitsipas (6to cabeza de serie), quien venció 7-5, 3-6, 7-6 (5) al polaco Hubert Hurkacz.

También ayer, el ruso Daniil Medvedev (3er preclasificado) dio otro paso en busca de su sexta final seguida en el circuito de la ATP tras derrotar 7-6 (7), 7-5 al canadiense Vasek Pospisil.

Medvedev, quien alcanzó su primera final de Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos en septiembre, lidera la gira este año con sus 56 victorias. Su rival de turno será el italiano Fabio Fognini (10mo preclasificado).

“Creo que es el rival más difícil que me podría tocar en este momento”, dijo Fognini sobre Medvedev. “Es muy peligroso”.

Fognini venció al ruso Karen Khachanov (7) por 6-3, 7-5. Khachanov había derrotado en tres sets a Fognini la semana pasada en Beijing.

El austriaco Dominic Thiem (4) superó 6-3, 6-4 al georgiano Nikoloz Basilashvili (15) para citarse con Matteo Berrettini (11). Berrettini eliminó 7-6 (5), 6-4 al español Roberto Bautista Agut.