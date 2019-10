Federer, sin apuros a tercera ronda de Shangai

Shangai.- Roger Federer no pasó sobresaltos para solventar su primer compromiso en el Masters de Shangai al vencer ayer 6-2, 7-6, (5) al español Albert Ramos-Viñolas.

En busca de su tercer título en Shangai, Federer dominó el primer set, pero fue exigido en el segundo. De todas formas, el segundo cabeza de serie cerró el partido sin encarar una sola bola de quiebre.

Federer debió remontar en el desempate al quedar abajo 1-4. Sentenció en su primera bola de partido, definiendo con una volea cruzada.

“Me enfoqué y me sentía con buena energía, porque a veces, cuando viajas alrededor del mundo, pierdes un poco de energía”, dijo Federer. “Estos primeros partidos pueden ser un poquito traicioneros”.

“Creo que mi saque estuvo sólido. Estuve preciso y nunca pasé problemas”, añadió.

La última vez que Federer enfrentó a Ramos-Viñolas fue en la edición del Masters de Shangai de 2015, en el que el español dio la sorpresa al eliminar al astro suizo en tres sets. Federer reconoció que tenía presente ese partido de segunda ronda al jugar ayer.

“En todo momento”, dijo Federer. “Repasé las mejores jugadores. Recuerdo cómo me sentí. Tuve mis oportunidades. Gané más puntos de los que perdí, así que yo debí haber ganado ese partido”.

Andy Murray dispuso del saque dos veces para liquidar su partido de segunda ronda ante el italiano Fabio Fognini (10mo preclasificado) en el tercer set –en el 10mo y 12do juegos– pero acabó derrotado 7-6 (4), 2-6, 7-6 (2) después de más de tres horas de acción.

Fue un partido tenso, incluyendo un momento en el set decisivo en el que Murray le reclamó a Fognini por gritar cuando el británico se aprestaba a ejecutar una volea en el 11mo set.

“Me siento muy decepcionado ahora mismo”, dijo Murray, quien ha lucido en franca mejoría al volver a jugar partidos de individuales tras operarse la cadera en enero. “Son muchas las cosas en las que necesito mejorar, y puedo hacerlo mejor. Tengo que trabajar en esas cosas”.

“Saqué por el partido en un par de ocasiones y perdí después de tres horas, así que esa fue la primera vez en mi carrera que eso ha pasado”, añadió.

Al igual que Federer, el ruso Daniil Medvedev (3er cabeza de serie) no le dio un resquicio de quiebre a su rival, el británico Cameron Norrie, al asegurar una victoria 6-3, 6-1 en la segunda ronda.

Medvedev ha alcanzado la final de los últimos cinco torneos que ha disputado, incluyendo su primera presencia en la final de un Gran Slam, en el Abierto de Estados Unidos.