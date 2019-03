Fechas para el recuerdo

Bryce, Manny e Ichiro. Dos rivales acérrimos en Londres y la pléyade de las Grandes Ligas en Cleveland.

Habrá mucho suspenso en el calendario del beisbol a mediados de este año. Y a continuación, las fechas dignas de guardar en la agenda del fanático de beisbol para la temporada que está por comenzar.



Miércoles 20 de marzo

Los Marineros de Seattle juegan como visitantes nominales ante los Atléticos de Oakland. El encuentro se realizará en Japón, a donde regresa Ichiro Suzuki para la serie de dos duelos en el Tokyo Dome. Suzuki, de 45 años y 10 veces elegido al Juego de Estrellas, se acerca al final de su carrera, tras un año en que disputó apenas 15 juegos, durante los que bateó para .205.

Preveía limitarse a trabajos de oficina con los Marineros, pero no pudo resistirse a disputar un par de encuentros en su país natal.



Martes 2 de abril

Bryce Harper, flamante adquisición de los Filis de Filadelfia, no tendrá que esperar mucho para visitar a su antiguo equipo.

Jugó para los Nacionales de Washington durante siete temporadas; fue el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2015 y se le seleccionó seis veces para el Juego de Estrellas, antes de llegar a un acuerdo por 13 años y 330 millones de dólares con Filadelfia.

En esta fecha vuelve a la capital estadounidense. Aunque perderlo fue un golpe para los Nacionales, Washington cuenta con dos de los peloteros más promisorios de las mayores, los dominicanos Juan Soto y Víctor Robles.



Martes 9 de abril

Mookie Betts y los Medias Rojas tienen otra oportunidad de celebrar su cetro de la Serie Mundial con una ceremonia previa a su primer juego en casa frente a los Azulejos de Toronto. Betts fue el Jugador Más Valioso de la Liga Americana por vez primera, y ayudó a que Boston conquistara el Clásico de Octubre por novena ocasión en la historia de la franquicia.



Viernes 10 de mayo

La lucha por el banderín de la División Central de la Liga Nacional no se resolvió sino hasta el juego número 163 de la temporada anterior.

Y Milwaukee venció 3-1 a Chicago para aparecer por primera ocasión desde 2011 en la Serie de Campeonato del Viejo Circuito. Cerveceros y Cachorros se miden de nuevo en el Wrigley Field, donde disputaron aquel encuentro de desempate.

No sólo hubo una batalla entre ambos equipos por el título divisional el año pasado, sino que Christian Yelich, de Milwaukee, superó al puertorriqueño Javier Báez, de Chicago, para obtener el premio al Jugador Más Valioso de la Nacional.



Martes 25 de junio

Manny Machado disputa su primer juego en Baltimore desde que los Orioles lo cedieron en julio a los Dodgers.

El toletero dominicano ayudó a que los Dodgers llegaran a la Serie Mundial, antes de firmar un contrato por 10 años y 300 millones de dólares en febrero con San Diego.

Los Padres visitan a Baltimore, que podría tener otro año aciago, tras sufrir 115 derrotas en la campaña anterior.



Sábado 29 de junio

Los Yanquis de Nueva York y los Medias Rojas de Boston, rivales acérrimos en las mayores, visitan Londres. Las Grandes Ligas celebran su primer encuentro de temporada regular en Europa.

Aaron Judge y los Yanquis enfrentan a J.D. Martínez y los Medias Rojas en el Estadio Olímpico, casa del West Ham en la Liga Premier. Nueva York tuvo una foja de 100-62 3l año pasado y quedó a ocho juegos de Boston, el campeón del Este de la Liga Americana.



Martes 9 de julio

Cleveland recibe el Juego de Estrellas por sexta vez, en el 25to aniversario del Progressive Field.

El céntrico parque fue también sede del Clásico de Mitad de Temporada en 1997. En aquel entonces, el puertorriqueño Sandy Alomar era catcher de los Indios y conectó un jonrón de dos carreras en la séptima entrada, para que la Americana se impusiera por 3-1.



Miércoles 31 de julio

Vence el plazo para realizar canjes sin que los clubes tengan que colocar primero transferibles a sus peloteros.



Viernes 16 de agosto

Cody Bellinger y los Dodgers de Los Ángeles comienzan una serie de fin de semana ante Ozzie Albies y los Bravos de Atlanta. El duelo en Georgia es la repetición de la serie divisional del año pasado. Los Dodgers llegaron a la Serie Mundial por segundo año seguido. Los Bravos sorprendieron con un equipo joven en el que brillaron Albies y el venezolano Ronald Acuña Jr. para apoderarse del gallardete del Este de la Nacional, algo que no conseguían desde 2013.



Lunes 23 de septiembre

El toletero Paul Goldschmidt juega su primer encuentro en Arizona desde que los Diamondbacks lo cedieron en diciembre a San Luis.

Seis veces elegido al Juego de Estrellas, Goldschmidt pasó sus primeras ocho temporadas en el desierto, donde bateó para .297 con 209 jonrones y 710 impulsadas en 1.092 encuentros. Ahora trata de ayudar a que los Cardenales vuelvan a los playoffs, de los que se han ausentado desde que cayeron ante los Cachorros en la serie divisional de 2015.